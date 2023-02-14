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Во Львове спасатели собрали почти 3 кг ртути в многоквартирном доме

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Львов, Вторник 14 февраля 2023 12:34
Во Львове спасатели собрали почти 3 кг ртути в многоквартирном доме Фото: спасатели во Львове собрали около 3 кг ртути в доме (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Львовские спасатели собрали в многоквартирном доме около 3 килограммов ртути. Ее разлили в подъезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел 13 февраля в 16:40 на улице Старицкого во Львове. На последнем этаже четырехэтажного жилого дома владелец квартиры во время уборки лестничной эвакуационной клетки обнаружил разлитую ртуть.

Мужчина вызвал спасателей, на место происшествия прибыли отделения радиационно-химической и биологической защиты.

Спасатели механическим способом собрали 2800 граммов ртути. Опасное вещество было передано в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения на хранение и последующую утилизацию.

Во Львове спасатели собрали почти 3 кг ртути в многоквартирном доме

Фото: спасатели во Львове собрали почти 3 кг ртути в доме (facebook.com/LVIVDSNS)

Напомним, в Харьковской области на взрывном устройстве подорвался электрик, мужчину госпитализировали.

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Львов ГСЧС
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