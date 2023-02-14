Во Львове спасатели собрали почти 3 кг ртути в многоквартирном доме

Львовские спасатели собрали в многоквартирном доме около 3 килограммов ртути. Ее разлили в подъезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел 13 февраля в 16:40 на улице Старицкого во Львове. На последнем этаже четырехэтажного жилого дома владелец квартиры во время уборки лестничной эвакуационной клетки обнаружил разлитую ртуть.

Мужчина вызвал спасателей, на место происшествия прибыли отделения радиационно-химической и биологической защиты.

Спасатели механическим способом собрали 2800 граммов ртути. Опасное вещество было передано в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения на хранение и последующую утилизацию.

Фото: спасатели во Львове собрали почти 3 кг ртути в доме (facebook.com/LVIVDSNS)