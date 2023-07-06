Во время ракетного удара по Львову пострадали еще два журналиста: их спас дверной косяк

Квартира превратилась в треснутую вазу

Олесь Друкач - выпускающий редактор 24 канала и ночной редактор, он называет себя "хранителем сайта". Назар Лазур - один из самых ярких работников новостной ленты. Оба парня в ночь на 6 июля по счастливой случайности были выходными и не сидели за рабочими столами. Иначе они могли бы пострадать от российской ракеты намного больше.

Первый взрыв Назар услышал около 02:30, следом прозвучал еще один. Вторым взрывом выбило балкон, окна в доме и волна все перевернула вверх дном в квартире.

Квартира в одно мгновение превратилась в треснутую хрустальную вазу, у которой уцелело только дно. И казалось, что и оно может разрушиться в любую секунду только лишь от одного дыхания.

На стол, за которым Назар обычно работал, обрушился балкон. Так сложилось, что именно в эту ночь он был выходным.

"В какой-то момент вылетают окна по всему дому. Мы чудом как-то успели выскочить и спрятаться за дверным косяком в нашей квартире - он нас спас. Олесь героически выскочил и засунул меня в тот косяк. Как-то нам удалось уцелеть", - рассказал Назар.

Ребята отделались легкими ранениями, а вот их соседям повезло меньше. Разрушен соседний подъезд, а также третий и четвертый этаж здания. Почти сразу стали поступать сообщения о жертвах и пострадавших.

Журналисты "24 канала" пострадали во время ракетной атаки на Львов

20 минут в шоковом состоянии

Назар признается, что минут 20 после удара у него было шоковое состояние - он не мог понять, что происходит. Олесь в себя пришел быстрее и стразу начал думать о том, что делать дальше.

"Интересно, что я не чувствовал абсолютно ничего. Для меня все эмоции отошли в сторону. Я думал, что нужно сделать: защитить себя, Назара, найти кота, взять ноутбук, документы. Я думал, как мы будем убирать. То есть, о практических вещах. Они помогали мне не думать об эмоциональном", - рассказывает Олесь.

Эмоции прорвались наружу, когда ребята увидели разрушенные человеческие судьбы - разбитые машины, здания, следы крови на улице под подъездом.

"Буквально только что я в квартире видел окровавленную рубашку", - добавил Олесь.

Найти Клайда

В квартире Олеся и Назара жил кот по имени Клайд. Неизвестно где он находился во время ракетного удара, но ему удалось спастись. Назар сначала очень испугался за любимца, так как в первые минуты не мог его найти.

Кот Клайд

"Я очень испугался за Клайда, потому что он был на момент атаки рядом с окнами балкона. Думал, его вынесло ударной волной наружу, но - нет. К счастью, мы нашли его за кроватью", - рассказал Назар.