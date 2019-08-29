Кличко: завершити реконструкцію Дарницької площі плануємо до кінця сезону

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко опублікував відео ремонту

Завершити реконструкцію Дарницької площі столична влада планує до кінця нинішнього дорожнього сезону. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає РБК-Україна.

Він також опублікував відео про те, як відбувається капітальний ремонт об’єкту.

. Друзі! Столичні дорожники працюють і вдень, і вночі, аби встигнути виконати роботи на запланованих об"єктах інфраструктури. Сьогодні капітально оновлюють одразу кілька великих магістралей, мостів та транспортних розв’язок. Наприклад, на Дарницькій площі, де нещодавно розпочали капітальний ремонт проїжджої частини, вже облаштували нижній шар асфальту - на проїзді від проспекту Соборності на Харківське шосе. Роботи тривають і на самій площі. Вже за кілька тижнів вона матиме новеньке асфальтне покриття. До речі, як запевняють дорожники, нові матеріали, що почали використовувати в будівництві столичних доріг, - більш якісні і витривалі. Завдяки високому вмісту в них щебню щільних порід, що утворює своєрідний «кам’яний скелет», покриття не піддається деформаціям. На капітально оновлені дороги підрядники дають 5 років гарантії. Якщо ж виникають проблеми – ремонтують покриття за власний рахунок. На Дарницькій площі також відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення. Завершити реконструкцію Дарницької площі плануємо до кінця нинішнього сезону. Головне - щоб погода не підвела-:) Опубліковано Кличко - мер Четвер, 29 серпня 2019 р.

"Столичні дорожники працюють і вдень, і вночі, аби встигнути виконати роботи на запланованих об’єктах інфраструктури. Сьогодні капітально оновлюють одразу кілька великих магістралей, мостів та транспортних розв’язок. Наприклад, на Дарницькій площі, де нещодавно розпочали капітальний ремонт проїжджої частини, вже облаштували нижній шар асфальту - на проїзді від проспекту Соборності на Харківське шосе", - написав мер.

За його словами, роботи тривають і на самій площі. Вже за кілька тижнів там вкладатимуть новеньке асфальтне покриття.

"До речі, як запевняють дорожники, нові матеріали, що почали використовувати в будівництві столичних доріг, - більш якісні і витривалі. Завдяки високому вмісту в них щебню щільних порід, що утворює своєрідний "кам’яний скелет", покриття не піддається деформаціям. На капітально оновлені дороги підрядники дають 5 років гарантії. Якщо ж виникають проблеми – ремонтують покриття за власний рахунок", - підкреслив Кличко.

Він додав, що на Дарницькій площі також відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення.

"Завершити реконструкцію Дарницької площі плануємо до кінця нинішнього сезону. Головне - щоб погода не підвела", - наголосив мер столиці.