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У співачки МакSим відмовляє права легеня: ШВЛ не допомагає (фото)

Автор: Тетяна Самарук

МакSим, яка вже майже місяць перебуває в штучній комі, зараз в критичному стані. Російській артистці різко стало гірше і у неї відмовляє права легеня.

Про це пише Telegram-канал Mash

Так, 38-річній артистці стає гірше і вона досі на ЕКМО. Рентген показав, що права легеня зірки припиняє працювати. Зокрема зазначається, що через серйозне ускладнення органу навіть не допомагає ШВЛ.

Окрім того, проблеми з роботою легень позначилися і на серці артистки. У неї збільшені ліві відділи серця, що говорить про лівошлуночкову недостатність.

Фото: у співачки МакSим відмовляє права легеня (instagram.com/maksimartist)

Раніше ми повідомляли, що подруга МакSим розповіла, що співачка в критичному стані. Зокрема вона заявила, що артистці різко стало гірше і у неї почався сепсис. При цьому вона підключена до ШВЛ і ЕКМО.

Також ми писали, що на лікування співачки йдуть мільйони. Артистка знаходиться в VIP-палаті і на її лікування йдемо багато грошей.

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Максим