Співачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в "кидалові": ми подамо позов, як тільки вона повернеться з Москви

Камалія відповіла на скандальні звинувачення в тому, що вона не розраховується з співробітниками за зроблену роботу.

Артистка розповіла, як було все насправді

"Залучити Софію до зйомок кліпу режисерові запропонувала я. Подальшу комунікацію з творчих питань я, звичайно, вела безпосередньо - це нормальна практика. Але все, що стосується загального бюджету кліпу, куди включені всі технічні, гонорарні та інші витрати, до мене відношення не має. Я затверджую загальний бюджет кліпу з продакшеном. Далі всіма витратами і виплатами членам команди розпоряджаються вони", - пояснила Камалія.

Співачка повідомила, що з бюджету видно, що гонорар стиліста становив 400 доларів. У фінальному бюджеті продюсерська компанія повністю прибрала її гонорар, тому що стверджували, що стиліст взагалі не працювала.

"Вона повинна була прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми стверджували не на примірці, а по фото в телефоні. З трьох необхідних образів вона встигла зробити тільки один", - додала артистка.

За словами зірки, в день зйомок стиліст Софія запізнилася. Через це початок їх затягнувся, і продакшену довелося доплачувати за оренду студії і персонал. Більш того Софія пішла посеред зйомок, нікому не повідомивши. Але їй все одно заплатили 200 доларів.

"Розібравшись у ситуації, можу сказати, що якщо Софія щиро вважає, що я їй щось винна, то вона може сміливо подати проти мене позов. Якщо суд вирішить, що вона права, то я заплачу. Поки ж я дотримуюся своєї позиції: все, що я була повинна оплатити продакшену по бюджету, я оплатила. У продакшена до мене питань бути не повинно", - резюмувала Камалія.

Стиліст має три паспорти

Також виконавиця додала, що швачка до неї ніяких претензій не має, а адвокати зірки готують позов за наклеп Софії. Сама ж стилістка зараз знаходиться в Москві, звідки і пише свої звинувачення. Також у неї є три паспорти - український, російський і паспорт "ДНР".

Швачка до Камалії претензій не має (скріншот)

"Як тільки вона повернеться з Москви (де на даний момент вона знаходиться), ми його негайно подамо. Тому що безпідставних маніпуляцій і наклепу проти себе я не потерплю. До речі, Софія зараз спокійно сидить в Москві і просить нас перевести гроші на її російську кредитну карту. Ця дівчина в такому юному віці отримала цілих три паспорти, в тому числі - Росії і "ДНР". А тепер, в такий складний для нашої країни час, вона просить українців підтримати її у вимаганні у мене грошей і їх відправці в Росію", - повідомила Камалія.

Співачка опублікувала в підтвердженні історії скріншот всіх листувань.

Опубліковані скріншоти листування Камалії і стилістки Софії невідомої