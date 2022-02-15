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Співачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в "кидалові": ми подамо позов, як тільки вона повернеться з Москви

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Вівторок 15 лютого 2022 10:14
Співачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в "кидалові": ми подамо позов, як тільки вона повернеться з Москви Фото: Камалія відповіла на звинувачення в "кидалові" (wikimedia by Sergey Gritsenko)
Автор: Людмила Жукова

Камалія відповіла на скандальні звинувачення в тому, що вона не розраховується з співробітниками за зроблену роботу.

Співачка офіційно прокоментувала заяву швачки Софії Невєдомой про те, що їй не заплатили половину гонорару.

Артистка розповіла, як було все насправді

"Залучити Софію до зйомок кліпу режисерові запропонувала я. Подальшу комунікацію з творчих питань я, звичайно, вела безпосередньо - це нормальна практика. Але все, що стосується загального бюджету кліпу, куди включені всі технічні, гонорарні та інші витрати, до мене відношення не має. Я затверджую загальний бюджет кліпу з продакшеном. Далі всіма витратами і виплатами членам команди розпоряджаються вони", - пояснила Камалія.

Співачка повідомила, що з бюджету видно, що гонорар стиліста становив 400 доларів. У фінальному бюджеті продюсерська компанія повністю прибрала її гонорар, тому що стверджували, що стиліст взагалі не працювала.

"Вона повинна була прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми стверджували не на примірці, а по фото в телефоні. З трьох необхідних образів вона встигла зробити тільки один", - додала артистка.

За словами зірки, в день зйомок стиліст Софія запізнилася. Через це початок їх затягнувся, і продакшену довелося доплачувати за оренду студії і персонал. Більш того Софія пішла посеред зйомок, нікому не повідомивши. Але їй все одно заплатили 200 доларів.

"Розібравшись у ситуації, можу сказати, що якщо Софія щиро вважає, що я їй щось винна, то вона може сміливо подати проти мене позов. Якщо суд вирішить, що вона права, то я заплачу. Поки ж я дотримуюся своєї позиції: все, що я була повинна оплатити продакшену по бюджету, я оплатила. У продакшена до мене питань бути не повинно", - резюмувала Камалія.

Стиліст має три паспорти

Також виконавиця додала, що швачка до неї ніяких претензій не має, а адвокати зірки готують позов за наклеп Софії. Сама ж стилістка зараз знаходиться в Москві, звідки і пише свої звинувачення. Також у неї є три паспорти - український, російський і паспорт "ДНР".

Співачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в &quot;кидалові&quot;: ми подамо позов, як тільки вона повернеться з МосквиШвачка до Камалії претензій не має (скріншот)

"Як тільки вона повернеться з Москви (де на даний момент вона знаходиться), ми його негайно подамо. Тому що безпідставних маніпуляцій і наклепу проти себе я не потерплю. До речі, Софія зараз спокійно сидить в Москві і просить нас перевести гроші на її російську кредитну карту. Ця дівчина в такому юному віці отримала цілих три паспорти, в тому числі - Росії і "ДНР". А тепер, в такий складний для нашої країни час, вона просить українців підтримати її у вимаганні у мене грошей і їх відправці в Росію", - повідомила Камалія.

Співачка опублікувала в підтвердженні історії скріншот всіх листувань.

Співачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в &quot;кидалові&quot;: ми подамо позов, як тільки вона повернеться з МосквиСпівачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в &quot;кидалові&quot;: ми подамо позов, як тільки вона повернеться з МосквиСпівачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в &quot;кидалові&quot;: ми подамо позов, як тільки вона повернеться з МосквиСпівачка Камалія відповіла на звинувачення стилістки в &quot;кидалові&quot;: ми подамо позов, як тільки вона повернеться з МосквиОпубліковані скріншоти листування Камалії і стилістки Софії невідомої

Як ми раніше писали, стиліст Софія Неведомая звинуватила Камалію в тому, що вона не виплачує їй гроші.

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Камалия
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