Камалію звинуватили в "кидалові" на гроші: деталі скандалу з відомою співачкою
Співачку Камалію звинуватили в тому, що вона не розраховується зі співробітниками за виконану роботу.
Так, стиліст Софія Невєдомая розповіла всі деталі дивної історії на своїй сторінці в Instagram.
Деталі скандалу
Як виявилося, стиліст і її швачка працювали на зйомці кліпу для Камалії і за роботу зірка їм заплатила всього 50% суми.
"Я прошу про допомогу. Не думала, що мене торкнеться така тема, але крім всяких кривд у нашій сфері і якихось не покритих матеріалів костюмів, транспорту, занижених гонорарів, за що я завжди мовчала лише б зробити візуально добре - мені тепер тупо не віддає гроші Камалія за мою роботу на кліпі і роботу моєї швачки", - розповіла стиліст.
Софія розповіла деталі про те, як все було. Як виявилося, вона отримала тільки половину суми, а всі наступних три місяці вона не може отримати решту грошей.
Відмова оплачувати роботу аргументують тим, що стиліст і швачка не в строк зробили свою роботу.
"Починаючи з 10 грудня я відпрацювала зміну (12 годин), за яку мені віддали тільки половину (яку мені ще довелося виборювати, 3 місяці не виплачують розхідники за пошиття, переносять його і моєї швачки, яка пошила вже 2 костюми, не спав ночами), потім просто нас ігнорили, і зараз мені просто кажуть, що моїх грошей немає, і за пошиття і просто моє витрачений час мені не заплатять, бо віддали не в строк (вибачте, ця артистка просто хворіла кожен місяць і їхала відпочивати, тому в терміні винна я), а свою роботу на кліпі я просто, мабуть, не повинна отримувати, тому що у них так заведено відноситься до людей", - обурилася у соцмережі стиліст.
Також Софія опублікувала скріншоти листування.
Відзначимо, що сама Камалія поки що ніяк не відреагувала на звинувачення, але швидше за все, скоро вона прокоментує ситуацію.
Як ми раніше писали, Камалія заразилася флуроною і записала відео в клініці.