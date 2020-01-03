Петров день: всі прикмети, що не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 3 січня православні вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра, який народився у другій половині XIII століття. В народі свято отримало назву День Петра-напівкорму. Це було пов'язано з тим, що на третій день нового року половини домашніх заготовок на зиму вже не було.

Якщо раніше люди тяжко поверталися в льохах від великої кількості овочів, солінь та іншої їжі, то до Петрова дня їх запаси вже помітно скорочувалися. Тому люди підраховували свої запаси і намагалися розподілити їх таким чином, щоб їжі вистачило до нового врожаю.

Щоб захистити дім від злих сил люди клали срібний предмет на чільне місце. Зазвичай таким предметом була маленька ложечка. За повір'ям, якщо це зробити, то на шляху людини не будуть зустрічатися злі люди.

Митрополиит Петро (фото: wikipedia.org)

Народні прикмети 3 січня

Вважалося, що погода в цей день визначала погоду на вересень;

Якщо на Петра випало багато снігу, то буде хороший урожай;

Якщо снігу мало і на вулиці холодно, то літо буде спекотним і посушливим;

Якщо 3 січня відлуння в лісі чується далеко і чітко, то скоро прийдуть сильні морози;

Якщо сніг до Петрова дня ще не випав, значить весь рік буде важким і з поганим урожаєм;

Якщо світанок яскраво-червоний, значить буде заметіль

Що не можна робити 3 січня

Сьогодні нікому не можна бажати здоров'я і щастя, тому що все відбудеться з точністю до навпаки.

Не можна підглядати і підслуховувати, бо можна захворіти хворобою, пов'язаною зі слухом і зором.

Не можна давати будь-які обіцянки, піднімати з землі речі, тому що це призведе до втрат.