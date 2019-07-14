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Петро Порошенко у Зарваниці закликав усіх помолитися за Україну (відео)

STYLERПерсони    14.07.2019 - 14:22
Петро Порошенко у Зарваниці закликав усіх помолитися за Україну (відео)
Петро Порошенко (Фото: РБК-Україна)

Порошенко взяв участь у прощі

Петро Порошенко з родиною взяли участь у прощі та богослужіннях з нагоди 30-річниці виходу Української Греко-Католицької Церкви із підпілля. Захід пройшов Зарваниці під Тернополем. Про це йдеться на Facebook-сторінці екс-президента.

Богослужіння очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.

Також колишній глава держави поспілкувався з вірянами, які також прийшли на прощу.

"Лінія фронту боротьби між добром і злом не пролягає десь на сході України, а пролягає через моє серце. Лінія фронту, мій блок пост, на якому я повинен буду захистити ту свободу, яку тридцять років тому, через віру, як чудо України дав нам Господь – цю свободу мушу захистити сьогодні я", - заявив Порошенко.

 

Порошенко взяв участь у прощі у Зарваниці (Фото: скріншот)

Екс-президент наголосив, що хтось захищає зі зброєю в руках, а "ми з вами мусимо захистити, беручи участь в дострокових парламентських виборах".

"Слухайтеся голосу власного сумління, як будете робити свій вибір. Україна не просто переможе з боротьбі зі злом, але встане зі своїх недуг", - зазначив Блаженніший Святослав.

Священнослужитель заявив, що 21 липня - це ще одна битва за свободу і незалежність України.

"Україна проходить зараз дуже непрості випробування,  важкі часи. І молитва Господня, допомога Господня нам конче потрібна. Тому я сьогодні тут разом із сотнями тисяч людей. Разом з прочанами спільно просимо у Господа та Пречистої Діви Марії принести довгоочікуваний мир на Українську землю та зберегти нашу рідну країну. І я твердо переконаний у тому, що Господь принесе нам гарне майбутнє", - підкреслив Порошенко

Відео: facebook.com/petroporoshenko

Як повідомлялося раніше, нещодавно екс-президент Петро Порошенко прокоментував законопроект про люстрацію і заявив, що в 2014 році люстрація стосувалася осіб, які були причетні до злочинів проти Майдану, голосували за диктаторські закони 16 січня і закликали президент РФ Володимира Путіна ввести війська в Україну.

Додамо, що перед позачерговими виборами до Верховної Ради майже 220 тисяч українських громадян змінили місце голосування.

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