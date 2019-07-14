Місце голосування змінили майже 220 тис. виборців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра, 15 липня, останній день для зміни місця голосування

Майже 220 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

Так, станом на неділю, 14 липня 2019, правом тимчасової зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах скористалися 219 678 осіб.

Найбільша кількість громадян змінили місце голосування в Донецькій області (27 850 осіб) і в Києві (24 857 осіб). Найменше - в Чернівецькій області (1 660 осіб).

Термін для тимчасової зміни місця голосування для участі в позачергових парламентських виборах закінчується у понеділок, 15 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для забезпечення можливості тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної ради ограни ведення Державного реєстру виборців працюватимуть і в період вихідних 13-14 липня.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія вперше оприлюднила фотографії всіх кандидатів у народні депутати, які балотуються в мажоритарних округах на позачергових парламентських виборах. Зазначається, що це надасть змогу краще ідентифікувати технічних кандидатів та так званих "клонів". Такий крок був зроблений на прохання організації Рух "ЧЕСНО".