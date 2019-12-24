Петро і Марина Порошенко зустрілися з представниками скаутської організації і прийняли у них Вифлеємський вогонь миру

Петро і Марина Порошенко прийняли Вифлеємський вогонь (Фото: eurosolidarity.org)

Петро і Марина Порошенко отримали подарунки від львівських скаутів

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко прийняли Вифлеємський вогонь миру від львівського відділення ГО "Скаутство Європи в Україні".

"Для нас сам факт нашої зустрічі - величезне задоволення. Дякую вам за цю неймовірну ініціативу і святий вогонь, який з Вифлеєму, місця народження Спасителя сьогодні скаутськими і церковними зусиллями був поширений майже в кожну українську родину.

Я хочу скористатися цією нагодою і закликати всіх, щоб українські діти, українська молодь обов'язково приєдналися до скаутського руху. Скаутський рух - це виховання патріотизму і любові до України. Скаутський рух - це виховання справжніх українців і українок", - сказав Петро Порошенко.

Представники "Скаутства Європи в Україні" вручили родині Порошенко Вифлеємський вогонь миру і традиційні скаутські краватки. Петру Порошенку - коричневу краватка як символ служіння, а Марині Порошенко - червоний галстук як символ жіночності, любові, щастя і родинної берегині.

Скаути подякували п'ятому Президенту України за державну позицію та зусилля у відстоюванні інтересів нашої держави.

"Вже 38 років Вифлеємський вогонь миру мандрує до Відня, звідки скаути зі всього світу розвозять його по всім країнам, щоб кожна сім'я могла занести його у власну оселю. У цьому році ми також традиційно отримали цей вогонь, який сьогодні привезли у вашу сім'ю і родину "Європейської Солідарності".

Скаути - це не просто молодіжна або дитяча організація, по суті, це стиль життя. На слово скаута можна покластися, йому можна доручити будь-які справи. Якщо скаут сказав слово - він так і зробить", - сказав президент громадської організації "Скаутство Європи в Україні" Юрій Зошій.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав роботодавців звертати увагу на наявність скаутського досвіду, адже в організації з дитинства закладають важливі цінності.

"Мені дуже сподобалася ваша ідея до українських роботодавців: коли ви дивитеся в анкету, в першу чергу подивитися, чи був цей кандидат у скаутському русі. Це дуже хороша риса, яка дає перевагу над іншими конкурентами", - переконаний Петро Порошенко.

П'ятий Президент України відзначив значний внесок скаутів у формування української національної ідентичності та європейського майбутнього України.

"Я хочу подякувати скаутству Європи в Україні за те, що вони роблять надзвичайно корисну справу. Ваша допомога-безцінна, адже ви вірите в Україну, так само, як і я в неї вірю. Ви любите Україну, так само, як і я її люблю. Ми тримаємося разом для того, щоб все, що було нами зроблено за останні п'ять років, ми захистили, щоб ні в якому разі не допустити відкату назад. Щоб нас ніколи не повернули у кріпацтво Радянської або Російської імперії. Ми любимо Україну, ми точно бачимо Україну в майбутньому в Європі", - підкреслив Порошенко.

"Я сподіваюся, що мої онуки точно приєднаються до скаутського руху. Так що готуйтеся, ще трохи підростуть, і з наступного року вже будемо їх направляти. Тому що ви робите дуже корисну справу. Дякую вам за вашу неоціненну роботу", - підкреслив п'ятий Президент України.