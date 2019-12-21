Топ-20 найвпливовіших українців: мережу сколихнув неоднозначний рейтинг

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Серед найвпливовіших українців не тільки політики і чиновники, але і олігархи

В мережі опублікували топ-100 найвпливовіших українців на 2019-й рік. Обирали лідерів впливу за різними категоріями - "Лідери", "Магнати", "Керманичі", "Стратеги", "Майстри" і "Кумири". Рейтинг продовжує формат попереднього року. Перші топ-20 впливових особистостей викликали в мережі палкі суперечки. Про це повідомляє "Фокус".

Як повідомляється, рейтинг 2019-го року на половину змінився і поповнився новими особистостями. Його основу, як і раніше, становлять потенційні учасники президентської гонки, топ-чиновники, голови парламентських фракцій, найбагатші бізнесмени і менеджери держкомпаній. 61% учасників рейтингу складають політики і чиновники, 20% – жінки. 34 учасника ТОП-100 молодше 40 років.

Очолив рейтинг президент України Володимир Зеленський. На другому місці голова Офісу президента Андрій Богдан, замикає трійку лідерів один із найбагатших українців Ігор Коломойський.

Перша двадцятка виглядає так:

президент Володимир Зеленський;

глава Офісу президента Андрій Богдан;

бізнесмен Ігор Коломойський;

прем'єр-міністр Олексій Гончарук;

генеральний прокурор Руслан Рябошапка;

глава служби безпеки Іван Баканов;

голова Верховної Ради Дмитро Разумков;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

бізнесмен Рінат Ахметов;

перший помічник президента Сергій Шефір;

засновник EastOne Group Віктор Пінчук;

помічник президента Андрій Єрмак;

народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахмія;

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов;

голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;

міністр оборони Андрій Загороднюк;

київський міський голова Віталій Кличко;

екс-президент, глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;

народний депутат Святослав Вакарчук;

міністр фінансів Оксана Маркарова

Крім того, серед топ-100 впливових українців виявилися церковні ієрархи - предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський) і предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

У цьому році в ТОП-100 потрапили куди більше культуртрегерів, ніж у минулі роки. При цьому список діячів культури і доповнили і чиновники – директор Українського інституту книги Олександра Коваль, на 77-му місці – директор "Мистецького арсеналу" Олеся Люта-Островська, на 81-му – голова Українського культурного фонду Юлія Федів. Соте місце в списку найвпливовіших українців посів співак MONATIK.

У мережі засудили ступінь впливу українських олігархів на суспільство і політику в цілому.