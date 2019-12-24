Петр и Марина Порошенко встретились с представителями скаутской организации и приняли у них Вифлеемский огонь мира

Петр и Марина Порошенко приняли Вифлеемский огонь (Фото: eurosolidarity.org)

Петр и Марина Порошенко получили подарки от львовских скаутов

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко приняли Вифлеемский огонь мира от львовского отделения ОО "Скаутство Европы в Украине".

"Для нас сам факт нашей встречи - огромное удовольствие. Благодарю вас за эту невероятную инициативу и святой огонь, который из Вифлеема, места рождения Спасителя сегодня скаутскими и церковными усилиями был распространен почти в каждую украинскую семью.

Я хочу воспользоваться этой возможностью и всех призвать, чтобы украинские дети, украинская молодежь обязательно присоединились к скаутскому движению. Скаутское движение - это воспитание патриотизма и любви к Украине. Скаутское движение - это воспитание настоящих украинцев и украинок", - сказал Петр Порошенко.

Представители "Скаутства Европы в Украине" вручили семье Порошенко Вифлеемский огонь мира и традиционные скаутские галстуки. Петру Порошенко - коричневый галстук как символ служения, а Марине Порошенко - красный галстук как символ женственности, любви, счастья и семейной хранительницы.

Скауты поблагодарили пятого Президента Украины за государственную позицию и усилия в отстаивании интересов нашего государства.

"Уже 38 лет Вифлеемский огонь мира путешествует в Вену, откуда скауты со всего мира развозят его по всем странам, чтобы каждая семья могла занести его в собственный дом. В этом году мы также традиционно получили этот огонь, который сегодня привезли в вашу семью и в семью "Европейской Солидарности".

Скауты - это не просто молодежная или детская организация, по сути, это стиль жизни. На слово скаута можно положиться, ему можно поручить любые дела. Если скаут сказал слово - он так и сделает", - сказал президент общественной организации "Скаутство Европы в Украине" Юрий Зоший.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал работодателей обращать внимание на наличие скаутского опыта, ведь в организации с детства закладывают важные ценности.

"Мне очень понравилась ваша идея к украинским работодателям: когда вы смотрите в анкету, в первую очередь посмотреть, был ли этот кандидат в скаутском движении. Это очень хорошая черта, которая дает превосходство над другими конкурентами", - убежден Петр Порошенко.

Пятый Президент Украины отметил значительный вклад скаутов в формирование украинской национальной идентичности и европейского будущего Украины.

"Я хочу поблагодарить скаутство Европы в Украине за то, что они делают чрезвычайно полезное дело. Ваша помощь неоценима, ведь вы верите в Украину, так же, как и я в нее верю. Вы любите Украину, так же, как и я ее люблю. Мы держимся вместе для того, чтобы все, что было нами сделано за последние пять лет, мы защитили, чтобы ни в коем случае не допустить отката назад. Чтобы нас никогда не вернули в крепостничество Советской или Российской империи. Мы точно любим Украину, мы точно видим Украину в будущем в Европе", - подчеркнул Порошенко.

"Я надеюсь, что мои внуки точно присоединятся к скаутскому движению. Так что готовьтесь, еще немного подрастут, и со следующего года уже будем их направлять. Потому что вы делаете очень полезное дело. Благодарю вас за вашу неоценимую работу", - подчеркнул пятый Президент Украины.