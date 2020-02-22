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Пішоходів-порушників чекають неприємні зміни: нові подробиці

STYLERЖиття    22.02.2020 - 16:15
Пішоходів-порушників чекають неприємні зміни: нові подробиці
Штрафи для пішоходів-порушників посилять

Є думка, що більшість ДТП відбувається з вини пішоходів

В Україні пішоходів-порушників чекають неприємні зміни. З їх вини нерідко стаються аварії, тому в Раді вирішили вжити заходів і збільшити для них відповідальність.

Проект закону передбачає посилення відповідальності не тільки для пішоходів, а також для велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин. Потрібно збільшувати розмір штрафів і до чого подібні зміни можуть призвести, інформує сайт "Сегодня".

У законопроекті пропонують прибрати пункт про попередження, а штрафи встановити в розмірі 255 грн, 510 грн для нетверезих пішоходів і 680 грн в разі аварії.

Адвокат SBH Law offices Роман Горлач зазначає, що Україна залишається одним із лідерів у Європі за смертністю на дорогах. При цьому вважається, що в будь-якому ДТП за участю пішоходів завжди винен водій.

"Але ця думка помилкова. Великий відсоток ДТП стається саме через порушення правил пішоходами. Потрібно розуміти, що за деякі порушення пішохід може навіть понести кримінальну відповідальність", - говорить Вона.

У прес-службі Федерації роботодавців автомобільної галузі повідомляють, що закони багатьох країн написані так, щоб з допомогою штрафів стимулювати відповідальність кожного учасника дорожнього руху. Наприклад, у Бельгії навіть за перехід на червоний сигнал світлофора доведеться заплатити близько 50 євро.

Експерти вважають, що закон дійсно може привести до позитивних змін, а також рекомендують українцям бути більш уважними на дорогах, щоб не уникнути виникнення аварій.

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