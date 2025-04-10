Песах уже на пороге: что важно успеть сделать до субботы

Песах в 2025 году начинается сразу после шаббата - 12 апреля. Это означает, что большинство подготовительных дел нужно завершить до захода солнца в субботу. Если вы придерживаетесь традиций или планируете праздничный ужин (седер), есть несколько вещей, которые обязательно надо успеть.

Как подготовиться к празднику Песах, почему нужно все подготовить в пятницу и какие запреты нужно соблюдать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Песах в 2025 году

Песах - это один из важнейших праздников в иудаизме, который символизирует выход еврейского народа из рабства Египта, свободу и возрождение. Праздник имеет не только историческую важность, но и глубокую духовную.

В 2025 году Песах начинается в ночь с субботы на воскресенье - сразу после шаббата. Поэтому подготовка к празднику должна пройти еще до захода солнца 11 апреля, то есть в пятницу.

Вот основные вещи, которые стоит успеть:

Избавиться от хамеца (хлебного)

До шаббата нужно полностью избавиться от всего хамеца - продуктов с брожением (хлеб, пиво, крупы с глютеном и т.д.). Последний момент для уборки - до полудня субботы.

Завершить уборку дома

Традиционная уборка должна быть завершена еще в пятницу, потому что в шабат работать нельзя. Особое внимание уделяют кухне и местам, где могли остаться крошки.

Приготовить все к седеру

Седер (ужин Песаха) начнется после шаббата. Но поскольку в субботу готовить запрещено, всю еду нужно приготовить заранее - до начала шаббата. Песах в 2025 году совпал с шаббатом (фото: freepik.com)

Подготовить седер-посуду и кагаду

Посуда должна быть кошерной для Песах, а тексты ужина - распечатанные или подготовленные заранее. Проверьте также, есть ли маца, марор, вино, яйцо, зелень, харосет.

Отделить шаббат от Песах

Поскольку шабат и Песах стыкуются, особое внимание следует уделить обрядам - "гавала" (конец шаббата) должна состояться перед началом седера. В этом случае зажжение свечей и некоторые другие действия выполняются иначе. Подготовиться к Песах нужно будет в пятницу, 11 апреля (фото: Getty Images)

Какие есть запреты на Песах