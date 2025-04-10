Песах уже на пороге: что важно успеть сделать до субботы
Песах в 2025 году начинается сразу после шаббата - 12 апреля. Это означает, что большинство подготовительных дел нужно завершить до захода солнца в субботу. Если вы придерживаетесь традиций или планируете праздничный ужин (седер), есть несколько вещей, которые обязательно надо успеть.
Как подготовиться к празднику Песах, почему нужно все подготовить в пятницу и какие запреты нужно соблюдать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Песах в 2025 году
Песах - это один из важнейших праздников в иудаизме, который символизирует выход еврейского народа из рабства Египта, свободу и возрождение. Праздник имеет не только историческую важность, но и глубокую духовную.
В 2025 году Песах начинается в ночь с субботы на воскресенье - сразу после шаббата. Поэтому подготовка к празднику должна пройти еще до захода солнца 11 апреля, то есть в пятницу.
Вот основные вещи, которые стоит успеть:
Избавиться от хамеца (хлебного)
До шаббата нужно полностью избавиться от всего хамеца - продуктов с брожением (хлеб, пиво, крупы с глютеном и т.д.). Последний момент для уборки - до полудня субботы.
Завершить уборку дома
Традиционная уборка должна быть завершена еще в пятницу, потому что в шабат работать нельзя. Особое внимание уделяют кухне и местам, где могли остаться крошки.
Приготовить все к седеру
Седер (ужин Песаха) начнется после шаббата. Но поскольку в субботу готовить запрещено, всю еду нужно приготовить заранее - до начала шаббата.Песах в 2025 году совпал с шаббатом (фото: freepik.com)
Подготовить седер-посуду и кагаду
Посуда должна быть кошерной для Песах, а тексты ужина - распечатанные или подготовленные заранее. Проверьте также, есть ли маца, марор, вино, яйцо, зелень, харосет.
Отделить шаббат от Песах
Поскольку шабат и Песах стыкуются, особое внимание следует уделить обрядам - "гавала" (конец шаббата) должна состояться перед началом седера. В этом случае зажжение свечей и некоторые другие действия выполняются иначе.Подготовиться к Песах нужно будет в пятницу, 11 апреля (фото: Getty Images)
Какие есть запреты на Песах
- Нельзя употреблять хамец (это бродильные продукты из 5 злаков: пшеницы, ячменя, ржи, овес, спельты).
- В доме нет быть ни одного продукта из запрещенных, и даже крошки должны быть тщательно убраны во всех помещениях и шкафах
- Нельзя использовать посуду, которая контактировала с запрещенными продуктами (нож, тарелки и прочее)
- Нельзя работать (кроме: приготовления пищи, разжигания огня от имеющегося пламени, перенос вещей в пределах разрешенной зоны)
- Нежелательно курить
- Использовать электроприборы и средства связи
- Алкоголь разрешен только кошерный, весь остальной - под запретом
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При написании материала использованы источники: Chabad.org, My Jewish Learning, Orthodox Union