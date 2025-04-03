Когда празднуется Вербное воскресенье в 2025 году и каких традиций следует придерживаться

Вербное воскресенье, или Вербница, празднуется за неделю до Пасхи и знаменует начало Страстной недели. Это важная дата в христианском календаре, символизирующая торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Подробнее о значении этого дня, его традициях и дате празднования в 2025 году -- читайте в материале РБК-Украина.

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Что означает Вербное воскресенье

Во многих странах этот праздник называют Пальмовым воскресеньем, ведь в древности люди устилали путь Иисуса пальмовыми ветвями. Однако в славянских странах, где пальмы не растут, символом праздника стала верба - растение, олицетворяющее обновление и пробуждение природы. В Украине этот день также называют Цветочным или Цветным воскресеньем.

Евангельские тексты описывают, как Христос торжественно въезжал в Иерусалим на ослице, а толпа приветствовала Его возгласами "Осанна Сыну Давидову!" и бросала под ноги пальмовые листья. В христианской традиции пальма является символом победы и вечной жизни, а ослица - олицетворением смирения и мирной власти.

Церковные обряды и традиции

В этот день верующие приносят в церковь веточки вербы, которые священники освящают во время богослужения. Эти ветки потом хранят дома в течение года как оберег, защищающий семью, жилье и хозяйство. В древности их клали за иконы, в конюшни или на поля, а также использовали в обрядах.

Празднование Вербного воскресенья берет начало еще в IV веке. В Иерусалиме патриарх садился на ослицу и символически въезжал на Масличную гору, воспроизводя библейские события. В Европе похожие процессии распространились в V-VI веках, а традиция освящения ветвей стала неотъемлемой частью богослужения в XI веке.

Народные обычаи в Украине

В украинской культуре с этим днем связано немало интересных обрядов. Например, дети часто съедают пушистые "котики" вербы после освящения, считая, что это укрепит здоровье. Также существует обычай легко касаться друг друга веточками, приговаривая: "Не я бью - верба бьет, через неделю Пасха!", что символизирует силу и благополучие.

В селах хозяева высаживают освященную вербу во дворе или возле поля, чтобы привлечь урожай и добрую судьбу. А на Закарпатье ее используют как защиту от непогоды - во время грозы ломали веточку и бросали в огонь, надеясь, что это отвлечет молнию.

Когда будут праздновать в 2025 году

Дата Вербного воскресенья меняется ежегодно, поскольку зависит от Пасхи. Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет отмечаться 13 апреля.