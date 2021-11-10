Пес переміг робота-пилососа у запеклому поєдинку: дивіться відео баталії

Кумедне і водночас повчальне відео баталії, яка трапилася зовсім нещодавно, гуляє мережею і спонукає людей з різних куточків планети активно його обговорювати.

Пес на ім'я Лео у запеклому поєдинку здолав свого суперника - робота-пилососа, якого колись звали Френком Румбою.

Пропонуємо і вам зараз насолодитися цим видовищем (щоб подивитися відео - проскрольте сторінку до кінця).

На відео видно, як пес по кличці Лео сидить у будинку біля вікна й нікого собі не чіпає.

Аж раптом на нього починає сунути, як греки на троянців, робот-пилосос. Спочатку "механічний вояка" кружляв біля Лео, але вже у наступну мить - віроломно засмоктав хвіст пса в очисний канал!

Лео не очікував такої підступності від свого "співмешканця". А тому не відразу зрозумів, що відбулося. Його побратим - інший пес, кличка якого не відома широкій громадськості, - теж не міг зарадити нічим і змушений був лише спостерігати за схваткою.

Увесь цей час Лео намагався позбутися пилососа, який продовжував міцно тримати собаку за хвоста.

І все ж пес виявився куди розумнішим, ніж думав пилосос. Відважний (або наляканий?) Лео побіг сходами на другий поверх будинку. Такого крутого повороту Френк Румба точно не очікував: він не втримався і полетів додолу.

А Лео зі своїм побратимом лише станцювали переможний танок довкола розбитого вщент робота-пилососа.

Запам'ятайте! Ніколи не запускайте робота-пилососа віддалено, якщо у вашому домі чи квартирі живуть тварини. Бо далеко не факт, що ваш домашній улюбленець зможе здолати механічного прибиральника, як це вдалося Лео.