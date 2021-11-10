ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Пес победил робота-пылесоса в ожесточенном поединке: смотрите видео баталии

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 20:03
Пес победил робота-пылесоса в ожесточенном поединке: смотрите видео баталии Коллаж РБК-Украина: пес Лео vs робот-пылесос Фрэнк Румба
Автор: Владимир Костырин

Пес по имени Лео в ожесточенном поединке одолел своего соперника - робота-пылесоса, которого когда-то звали Фрэнком Румбой.

Забавное и одновременно поучительное видео баталии, которая случилась совсем недавно, гуляет в сети и побуждает людей из разных уголков планеты активно его обсуждать.

Предлагаем и вам сейчас насладиться этим зрелищем (чтобы посмотреть видео - проскрольте страницу до конца).

На видео видно, как пес по кличке Лео сидит в доме у окна и никого себе не трогает.

Вдруг на него начинает сунуть, как греки на троянцев, робот-пылесос. Сначала "механический вояка" кружил возле Лео, но уже в следующее мгновение - вероломно засосал хвост пса в очистительный канал!

Лео не ожидал такого коварства от своего "сожителя". А потому не сразу понял, что произошло. Его побратим - другой пес, кличка которого не известна широкой общественности, - тоже не мог помочь ничем и вынужден был лишь наблюдать за схваткой.

Все это время Лео пытался избавиться от пылесоса, который продолжал крепко держать собаку за хвост.

И все же пес оказался куда умнее, чем думал пылесос. Отважный (или напуганный?) Лео побежал по лестнице на второй этаж дома. Такого крутого поворота Фрэнк Румба точно не ожидал: он не удержался и полетел вниз.

А Лео со своим побратимом лишь станцевали победный танец вокруг разбитого вдребезги робота-пылесоса.

Запомните! Никогда не запускайте робота-пылесоса удаленно, если в вашем доме или квартире живут животные. Потому что далеко не факт, что ваш домашний любимец сможет одолеть механического уборщика, как это удалось Лео.

Как сообщалось, недавно в аэропорту Египта задержали художницу-работа Ай-Ду, которую заподозрили в шпионаже из-за встроенного модема и камеры в глазах.

Напомним также, что ранее украинец в подарок жене создал робота, умеющего готовить чай.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени
Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени