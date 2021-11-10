Пес победил робота-пылесоса в ожесточенном поединке: смотрите видео баталии

Забавное и одновременно поучительное видео баталии, которая случилась совсем недавно, гуляет в сети и побуждает людей из разных уголков планеты активно его обсуждать.

Пес по имени Лео в ожесточенном поединке одолел своего соперника - робота-пылесоса, которого когда-то звали Фрэнком Румбой.

Предлагаем и вам сейчас насладиться этим зрелищем (чтобы посмотреть видео - проскрольте страницу до конца).

На видео видно, как пес по кличке Лео сидит в доме у окна и никого себе не трогает.

Вдруг на него начинает сунуть, как греки на троянцев, робот-пылесос. Сначала "механический вояка" кружил возле Лео, но уже в следующее мгновение - вероломно засосал хвост пса в очистительный канал!

Лео не ожидал такого коварства от своего "сожителя". А потому не сразу понял, что произошло. Его побратим - другой пес, кличка которого не известна широкой общественности, - тоже не мог помочь ничем и вынужден был лишь наблюдать за схваткой.

Все это время Лео пытался избавиться от пылесоса, который продолжал крепко держать собаку за хвост.

И все же пес оказался куда умнее, чем думал пылесос. Отважный (или напуганный?) Лео побежал по лестнице на второй этаж дома. Такого крутого поворота Фрэнк Румба точно не ожидал: он не удержался и полетел вниз.

А Лео со своим побратимом лишь станцевали победный танец вокруг разбитого вдребезги робота-пылесоса.

Запомните! Никогда не запускайте робота-пылесоса удаленно, если в вашем доме или квартире живут животные. Потому что далеко не факт, что ваш домашний любимец сможет одолеть механического уборщика, как это удалось Лео.