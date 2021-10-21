В Єгипті затримали робота-художницю. Її запідозрили у шпигунстві

В аеропорту Єгипту затримали художницю-робота Ай-Ду. Її запідозрили у шпигунстві через вбудований модем і камери в очах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відомо, що робота-художницю доправили в країну для відкриття та участі у виставці сучасного мистецтва біля пірамід Гізи під назвою "Вічність - це зараз".

За словами, засновника робота Едайна Міллера, його винахід єгипетські прикордонники утримували протягом 10 днів.

Так, влада Єгипту запідозрила, що робот може бути частиною шпигунського плану, оскільки в неї вбудований модем і камери. Водночас занепокоєння прикордонників викликала і здатність робота вести розмову.

Як пояснив Едайн Міллер, камери в очах художниці необхідні їй для малювання, ґрунтуючись на алгоритмічних реакціях спостереження.

"Ситуація іронічна, бо мета Ай-Ду - попередити про зловживання технологічним розвитком, а її затримали тільки через те, що вона робот", - сказав він.

Засновник робота додав, що робота-художницю все ж звільнили зусиллями британського посла.

Відомо, що Ай-Ду було створено в 2019 році британськими винахідниками. Ім'я їй дали на честь першої у світі жінки-програміста Ади Лавлейс.