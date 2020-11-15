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Дощі, заморозки і місцями мокрий сніг: погода в Україні на сьогодні

Україна, Неділя 15 листопада 2020 10:00
Дощі, заморозки і місцями мокрий сніг: погода в Україні на сьогодні
Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 15 листопада, буде прохолодна погода. У центральних і північних регіонах очікуються дощі, в Сумській області можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода у всіх областях

У восьми областях України - Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Житомирській, очікуються дощі. У Сумській області також можливий мокрий сніг.

Температура повітря в центральних областях буде коливатися від +5 до +8 градусів. Вночі + 1 + 4 градуси. У Сумській, Полтавській і на сході країни + 2 + 5 градусів вдень, вночі від -2 до +1 градуса. У південних і західних областях вдень буде + 6 + 10 градусів, вночі + 2 + 6.

Дощі, заморозки і місцями мокрий сніг: погода в Україні на сьогодні

Погода у Києві

У столиці в неділю очікуються невеликі дощі. Температура повітря вдень буде в районі + 6 + 8 градусів, вночі + 3 + 5.

Дощі, заморозки і місцями мокрий сніг: погода в Україні на сьогодні

Раніше РБК-Україна писало, що в понеділок, 16 листопада, в східних і південних областях України можливий мокрий сніг.

Також повідомлялося, в листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.

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