Перший сніг в Україні: в мережі поділилися новими фото і відео

Сніг в Україні (фото: facebook.com/Ruslan Grodyuk)

Українці стали свідками першого снігу в Карпатах

У неділю, 27 вересня, у Карпатах випав перший сніг осінньо-зимового періоду 2020 року. Фотографії і відео українці опублікували в соціальних мережах.

На кадрах видно, як на горі Піп Іван Чорногірський пройшла справжня хуртовина. При цьому крім снігопад був сильний вітер. Відповідні кадри опубліковані в Twitter "Chile Pepper".

у Карпатах випав сніг! pic.twitter.com/uNRUGnkWqb — Chile Pepper (@ChilePepper_13) September 27, 2020

Інші користувачі також поділилися своїми фотографіями першого снігу в Україні в цьому сезоні.

Сніг в Україні (фото: facebook.com/Ruslan Grodyuk)

Варто зазначити, що сьогодні вранці сніг з дощем пройшов на горі Піп Іван Чорногірський. Температура повітря там впала до 0 градусів. Вітер дув південно-західний 10-12 м/с, було хмарно з обмеженою видимістю до 100 метрів.

Сніг в Україні (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, негода в Україні 27 вересня стала причиною потопів і падіння дерев. Після жаркої і сухої погоди потужний циклон став по-справжньому руйнівним для жителів західних регіонів України.

У 107 населених пунктів зникло світло, включаючи Львівську, Вінницьку, Івано-Франківську та Чернівецьку області. Погода погіршилася ще вчора, 26 вересня. Почалися потужні зливи, які йшли з грозою і шквальним вітром до 15-20 м/с.

В Івано-Франківську підтопило не тільки вулиці, а й проїжджі частини та десятки приміщень.

Раніше синоптики говорили про те, що в Україну йдуть морози і сильний вітер. У нічний час місцями температура сягатиме +3 градусів.