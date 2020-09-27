Первый снег в Украине: в сети поделились новыми фото и видео

Снег в Украине (фото: facebook.com/Ruslan Grodyuk)

Украинцы стали свидетелями первого снега в Карпатах

В воскресенье, 27 сентября, в украинских Карпатах выпал первый снег осенне-зимнего периода 2020 года. Фотографии и видео украинцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как на горе Поп Иван Черногорский прошла настоящая метель. При этом кроме снегопада был сильный ветер. Соответствующие кадры опубликованы в Twitter "Chile Pepper".

у Карпатах випав сніг! pic.twitter.com/uNRUGnkWqb — Chile Pepper (@ChilePepper_13) September 27, 2020

Другие пользователи также поделились своими фотографиями первого снега в Украине в этом сезоне.

Снег в Украине (фото: facebook.com/Ruslan Grodyuk)

Стоит отметить, что сегодня утром снег с дождем прошел на горе Поп Иван Черногорский. Температура воздуха там упала до 0 градусов. Ветер дул юго-западный 10-12м/с, было облачно с ограниченной видимостью до 100 метров.

Снег в Украине (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, непогода в Украине 27 сентября стала причиной потопов и падения деревьев. После жаркой и сухой погоды мощный циклон стал по-настоящему разрушительным для жителей западных регионов Украины.

У 107 населенных пунктов пропал свет, включая Львовскую, Винницкую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Погода ухудшилась еще вчера, 26 сентября. Начались мощные ливни, которые шли с грозой и шквальным ветром до 15-20 м/с.

В Ивано-Франковске подтопило не только улицы, но и проезжие части и десятки помещений.

Ранее синоптики говорили о том, что в Украину идут морозы и сильный ветер. В ночное время местами температура будет достигать +3 градусов.