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Перший сніг у Києві: у мережі з'явились відео

STYLERЖиття    07.10.2019 - 17:08
Перший сніг у Києві: у мережі з'явились відео
Сніг у Києві (фото: колаж РБК-Україна)

Користувачі мережі активно діляться відео першого снігу в Києві

Сьогодні, 7 жовтня, в столиці України випав перший сніг. Це видно з відео користувачів мережі, які обговорюють цю подію. Вранці у Києві температура повітря була на рівні нуля градусів.

Невеликий сніг пройшов у декількох районах Києва. При цьому на землі він надовго не залишився, але в повітрі виразно видно невеликі сніжинки.

Сніг у Києві (відео: facebook.com/KseshaVlTartynskay)

На другому відео автолюбителів закликають міняти літню гуму на зимову у зв'язку зі снігом та заморозками.

Сніг у Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що на Західній Україні на минулих вихідних випав сніг. При цьому українські Карпати продовжує замітати снігом. Температура повітря опустилася нижче нуля.

При цьому деякі гірські райони Західної України зовсім засипало снігом. Шар снігового покриття становить 5-10 сантиметрів. Сніг випав на Чорногірському хребті, на Свидовці та Боржаві.

Рятувальники просять українців не ходити в гори через різке похолодання в Карпатах. За таких умов, можна легко збитися з наміченого маршруту.

Раніше повідомлялося про те, що синоптики прогнозують снігопади у жовтні через атмосферний фронт, що наближається з боку Західної Європи. При цьому на півночі України з 11 жовтня будуть спостерігатися заморозки.

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