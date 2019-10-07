Рятувальники просять не ходити в гори через різке похолодання в Карпатах

Іллюстративне фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

Карпати накрив сніг

Погода у Карпатах суттєво погіршилась, випав снід, рятувальники просять не ходити в гори. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області.

Як зазначається, у Карпатах дуже похолодало. За таких умов, дуже легко збитися з наміченого маршруту, тому рятувальники просять утриматись від походів.

"Управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що у періоди погіршення погодних умов, любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати, адже за таких умов навіть досвідченим туристам дуже легко збитися з наміченого маршруту, втратити відомі орієнтири, опинитися у незнайомих і небезпечних місця", - йдеться у повідомленні.

Попіван зранку. Опубліковано Vasyl Fitsak Неділя, 6 жовтня 2019 р.

Крім того, у коментарі "Укрінформ" заступник начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко зазначив, що на метеостанції Пожижевській, що знаходиться на висоті 1,5 тис. м над рівнем моря, покриття снігу сягає 7 см.

Також рятувальники просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватись і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні похолодало. Температура повітря вдень у Київській області впала до +7+9. Також очікуються дощі на півдні країни.

За прогнозом Наталки Діденко, завтра вночі очікуються заморозки. Максимально вдень температура повітря досягне +7+12. У Кримській, Запорізькій та Донецькій областях трішки тепліше - +10+15.