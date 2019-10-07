ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первый снег в Киеве: в сети появились видео

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 17:08
Первый снег в Киеве: в сети появились видео
Снег в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

Пользователи сети активно делятся видео первого снега в Киеве

Сегодня, 7 октября, в столице Украины выпал первый снег. Это видно из видео пользователей сети, которые обсуждают данное событие. Утром в Киеве температура воздуха была на уровне нуля градусов.

Небольшой снег прошел в нескольких районах Киева. При этом на земле он надолго не остался, но в воздухе отчетливо видны небольшие снежинки.

Снег в Киеве (видео: facebook.com/KseshaVlTartynskay)

На втором видео автолюбителей призывают менять летнюю резину на зимнюю в связи со снегом и заморозками.

Снег в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что на Западной Украине на прошлых выходных выпал снег. При этом украинские Карпаты продолжает заметать снегом. Температура воздуха опустилась ниже нуля.

При этом некоторые горные районы Западной Украины совсем засыпало снегом. Слой снежного покрытия составляет 5-10 сантиметров. Снег выпал на Черногорском хребте, в Свидовце и Боржаве.

Спасатели просят украинцев не ходить в горы из-за резкого похолодания в Карпатах. При таких условиях, можно легко сбиться с намеченного маршрута.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют снегопады в октябре из-за приблизившегося атмосферного фронта со стороны Западной Европы. При этом на севере Украины с 11 октября будут наблюдаться заморозки.

Завтра в Украине ожидается похолодание до +4 В Киеве подростки устроили "шоу" на кладбище, глумясь над могилами (видео)
Новости Украины Киевснег
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь