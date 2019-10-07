Первый снег в Киеве: в сети появились видео

Снег в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

Пользователи сети активно делятся видео первого снега в Киеве

Сегодня, 7 октября, в столице Украины выпал первый снег. Это видно из видео пользователей сети, которые обсуждают данное событие. Утром в Киеве температура воздуха была на уровне нуля градусов.

Небольшой снег прошел в нескольких районах Киева. При этом на земле он надолго не остался, но в воздухе отчетливо видны небольшие снежинки.

Снег в Киеве (видео: facebook.com/KseshaVlTartynskay)

На втором видео автолюбителей призывают менять летнюю резину на зимнюю в связи со снегом и заморозками.

Снег в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что на Западной Украине на прошлых выходных выпал снег. При этом украинские Карпаты продолжает заметать снегом. Температура воздуха опустилась ниже нуля.

При этом некоторые горные районы Западной Украины совсем засыпало снегом. Слой снежного покрытия составляет 5-10 сантиметров. Снег выпал на Черногорском хребте, в Свидовце и Боржаве.

Спасатели просят украинцев не ходить в горы из-за резкого похолодания в Карпатах. При таких условиях, можно легко сбиться с намеченного маршрута.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют снегопады в октябре из-за приблизившегося атмосферного фронта со стороны Западной Европы. При этом на севере Украины с 11 октября будут наблюдаться заморозки.