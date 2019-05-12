Перший День матері: Меган Маркл опублікувала нове фото свого сина

Меган Маркл привітала всіх матерів зі святом і показала фото Арчі
Меган Маркл сьогодні, 12 травня, відзначає свій перший День матері. З цього приводу герцогиня Сассекська показала нову фотографію свого сина Арчі. Даний знімок вона опублікувала на спільній з принцом Гаррі сторінці в Instagram.
На новій фотографії видно тільки ніжки первістка Меган, загорнутого в білу ковдрочку, які своєю рукою вона притримує. При цьому на задньому плані видно улюблені квіти принцеси Діани незабудки.
Меган Маркл показала нове фото сина (фото: instagram.com/sussexroyal)
"Віддаємо данину поваги всім матерям - минулим, сьогоднішнім, майбутнім матерям і тим, кого вже немає, але назавжди їх будуть пам'ятати. Ми шануємо і вітаємо всіх вас. Це перший День матері для герцогині Сассекської", - йдеться у підписі до світлини.
Варто зазначити, що сьогодні День матері відзначають в Україні, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці, Кенії, Японії і деяких інших країнах Європи.
Що стосується Великобританії, то там День матері в цьому році вже пройшов – його відзначали 31 березня.
Користувачі мережі також прокоментували фото герцогині.
Нагадаємо, що Колишній чоловік Меган Маркл Тревор Енгельсон одружився на дочці багатого банкіра.
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