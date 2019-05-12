Первый День матери: Меган Маркл опубликовала новое фото своего сына

Меган Маркл поздравила всех матерей с праздником и показала фото Арчи
Меган Маркл сегодня, 12 мая, отмечает свой первый День матери. По этому поводу герцогиня Сассекская показала новую фотографию своего сына Арчи. Данный снимок она опубликовала на общей с принцем Гарри странице в Instagram.
На новой фотографии видны только ножки первенца Меган, завернутого в белое одеяльце, которые она придерживает своей рукой. При этом на заднем плане видны любимые цветы принцессы Дианы незабудки.
Меган Маркл показала новое фото сына (фото: instagram.com/sussexroyal)
"Отдаем дань уважения всем матерям - прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кого уже нет, но навсегда их будут помнить. Мы чтим и поздравляем всех вас. Это первый День матери для герцогини Сассекской", - говорится в подписи к снимку.
Стоит отметить, что сегодня День матери отмечают в Украине, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и некоторых других странах Европы.
Что касается, Великобритании, то там День матери в этом году уже прошел – его отмечали 31 марта.
Пользователи сети также прокомментировали фото герцогини.
Напомним, что Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон женился на дочери богатого банкира.
Ранее сообщалось о том, что стало известно о покупках украинцев ко дню матери.