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В Україну увірветься циклон: які області заллє дощами

STYLERЖиття    29.05.2020 - 13:19
В Україну увірветься циклон: які області заллє дощами
Україну буде заливати дощами (фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла про погоду в Україні на вихідні 30-31 травня

Погода в Україні на вихідні, 30 і 31 травня знову не порадує жителів. В останні вихідні травня, що минає нашу країну буде заливати дощами, через те, що на територію України знову йде циклон. Він принесе з собою рясні опади і вологість, через яку можуть виникнути тумани.

30 і 31 травня практично на всій території будуть йти дощі. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Завтра циклон на ім'я Isolde сяде нам на голову і буде сидіти, як пізній гість, який ніяк не розуміє натяків зіва господарів. Знову в Україні - дощі, місцями з грозами на Сході і сильним вітром в західних, східних областях і на півдні. Найбільш інтенсивними будуть опади завтра уздовж північного кордону", - розповіла Діденко

У неділю дощі трохи ослабнуть у північних областях України. Найнижча температура повітря в західних областях від +9 до +14 градусів тепла. А найтепліше буде на Півдні та Сході, там стовпчики термометрів покажуть до +22 градусів.

У Києві, в суботу 30 травня будуть йти дощі, а в неділю, 31 травня ситуація трохи покращиться і прогнозуються прояснення.

"Температура повітря в столиці поки що без особливих змін, вночі +10 +12 градусів, вдень +15 + 17 градусів. Враховуючи густу насиченість вологою повітря і вже теплі ночі, формуються тумани", - попередила Діденко.

Як ми раніше писали, в Україні різко похолодає і заллє зливами.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Погода
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