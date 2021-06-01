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З першим днем літа! У горах Карпат випав сніг і впала температура

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Карпати, Вівторок 01 червня 2021 09:20
З першим днем літа! У горах Карпат випав сніг і впала температура Фото: Карпати засипало снігом в перший день літа (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

В Україні настало календарне літо, але зима в деяких регіонах не поспішає залишати країну. Йдеться про західні регіони, а саме про високогір'я Карпат. Тут 1 червня випав сніг, а температура повітря впала до -1 градуса морозу.

Кадри з засніженими горами були опубліковані в Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 8:20 01.06.2021 на г.Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м. Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1 градус", - сказано в повідомленні.

З першим днем літа! У горах Карпат випав сніг і впала температура

У Карпатах 1 червня лежить сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях до посту українці відреагували на фото і відзначили, що в Карпатах все стабільно.

  • Острівець стабільності у цьому фейсбучику.
  • А минулого року був 0.
  • А літо де???
  • Ось тобі і перший день літа.
  • Льодовиковий період...
  • Добре, що зимовий одяг ще не сховав.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

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