Синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Погода в Україні скоро порадує довгоочікуваним потепління. Згідно з попереднім прогнозом, стовпчики термометрів покажуть високі значення вже до наступних вихідних - 5-6 червня. Але наступний робочий тиждень буде прохолодним, місцями похмурим і дощовим.

"Всім, хто цікавиться, коли ж потепління. У наступні суботу-неділю. Тому найближчий тиждень плащі і легкі куртки актуальні! 5-6 червня температура підвищиться і згадає про +20 градусів", - пише Наталка Діденко.

Судячи з прогнозу Gismeteo на десять днів, з 31 травня по 2 червня в столиці буде +14+15, а на підвищення температура піде лише з 3-го числа (+18), 5-8 червня +20+22, але очікуються грози.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

В Українському гідрометцентрі розповіли, що буде з погодою 31 травня і 1 червня.

Так, останній день весни буде з сильними дощами на заході і півдні, інші регіони опади обійдуть стороною. Температура в понеділок +14+19, на сході і півдні +20+24 градуси.

А Києві 31 травня +15+17, опади малоймовірні. Вночі +8+10 градусів.

Скрін: Погода в Україні 31 травня (meteo.gov.ua)

1 червня стане ще прохолодніше - вже по всій країні. Температура буде +12+16, на сході і півдні до +19 градусів. Дощі та грози очікуються в центрі, на півдні та сході, на решті території - похмуро, але ймовірність опадів нижча. Крім того, похолодає і вночі (+4+7), на південному сході +9+14.

У Києві 1 червня +13+15 вдень, +4+6 вночі, похмуро, без серйозних опадів.

Скрін Погода в Україні 1 червня (meteo.gov.ua)