С первым днем лета! В горах Карпат выпал снег и упала температура
В Украине наступило календарное лето, но зима в некоторых регионах не спешит покидать страну. Речь идет о западных регионах, а именно о высокогорье Карпат. Здесь 1 июня выпал снег, а температура воздуха упала до -1 градуса мороза.
Кадры с заснеженными горами были опубликованы в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 8:20 01.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м / с. Температура воздуха -1 градус", - сказано в сообщении.
В Карпатах 1 июня лежит снег (facebook.com/chornogora.rescue112)
В комментариях к посту украинцы отреагировали на фото и отметили, что в Карпатах все стабильно.
- Острівець стабільності у цьому фейсбучику.
- А минулого року був 0.
- А літо де???
- От тобі і перший день літа.
- Льодовиковий період...
- Добре, що зимовий одяг ще не сховав.
Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.