С первым днем лета! В горах Карпат выпал снег и упала температура

В Украине наступило календарное лето, но зима в некоторых регионах не спешит покидать страну. Речь идет о западных регионах, а именно о высокогорье Карпат. Здесь 1 июня выпал снег, а температура воздуха упала до -1 градуса мороза.

Кадры с заснеженными горами были опубликованы в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:20 01.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м / с. Температура воздуха -1 градус", - сказано в сообщении.

В Карпатах 1 июня лежит снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях к посту украинцы отреагировали на фото и отметили, что в Карпатах все стабильно.