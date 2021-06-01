ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С первым днем лета! В горах Карпат выпал снег и упала температура

Новина українською →
Карпаты, Вторник 01 июня 2021 09:20
С первым днем лета! В горах Карпат выпал снег и упала температура Фото: Карпаты засыпало снегом в первый день лета (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

В Украине наступило календарное лето, но зима в некоторых регионах не спешит покидать страну. Речь идет о западных регионах, а именно о высокогорье Карпат. Здесь 1 июня выпал снег, а температура воздуха упала до -1 градуса мороза.

Кадры с заснеженными горами были опубликованы в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:20 01.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м / с. Температура воздуха -1 градус", - сказано в сообщении.

С первым днем лета! В горах Карпат выпал снег и упала температура

В Карпатах 1 июня лежит снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях к посту украинцы отреагировали на фото и отметили, что в Карпатах все стабильно.

  • Острівець стабільності у цьому фейсбучику.
  • А минулого року був 0.
  • А літо де???
  • От тобі і перший день літа.
  • Льодовиковий період...
  • Добре, що зимовий одяг ще не сховав.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь снег Карпаты
LITE
Праздник 1 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 1 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины