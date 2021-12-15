Названо 6 несподіваних способів, які допоможуть вам заробити за допомогою автомобіля

Автомобіль можна перетворити в додаткове джерело заробітку або в основне. Особливо, якщо у вас достатньо вільного часу або ваша машина довго простоює на стоянці.

Якими способами можна заробити за допомогою власного автомобіля, розповіли на сайті Авто 24.

Таксі

Найперший спосіб, який відразу спадає на думку багатьом - це таксі. Дійсно, цей спосіб зараз став найпростішим.

Служби таксі пропонують водіям гнучкі умови роботи, які дозволяють виїжджати всього на кілька годин в день або тільки у вихідні.

Для такої роботи ваш автомобіль повинен бути економічним і дешевим в обслуговуванні, а салон – відповідним для перевезення пасажирів.

Ще один хороший варіант, якщо ви часто їздите у відрядження – скористатися сервісом з пошуку попутників. Це дозволить заощадити на бензині, познайомитися з цікавими людьми та зробить ваші поїздки більш цікавими.

Особистий водій

Цей варіант підходить для постійної роботи, оскільки багато сайтів рясніють оголошеннями про пошук водіїв з власним автомобілем.

Будьте уважні при укладенні договору - оцініть всі ризики, розміри оплати, амортизацію і те, скільки автомобіль втратить в ціні при певних умовах роботи.

Доставка

Раніше доставка товарів була прив'язана до магазину або ресторану. Тепер можна стати доставщиком за допомогою спеціального додатка. Така поїздка зазвичай оплачується краще, ніж перевезення пасажирів.

Оренда автомобіля

Ви рідко виїжджаєте на своєму автомобілі, і він просто стоїть в гаражі або на стоянці? Це відмінний спосіб отримати дохід зі свого залізного коня. Ви можете зареєструвати машину в компанії, яка займається каршерінгом і віддавати його в тимчасове користування.

Реклама

Багато компаній готові платити за розміщення реклами на автомобілі. Будьте обережні, для такої реклами знадобиться відповідний дозвіл. Інакше - вам не уникнути проблем з контролюючими органами.

Няня

Ще один новий спосіб невеликого заробітку. Для нього необов'язково влаштовуватися особистим водієм на постійній основі.

Ви можете забирати друзів ваших дітей зі школи або дитячого садка, і розвозити по домівках за невелику оплату, яка допоможе компенсувати витрати на паливо.