Світоліна потрапила в топ-10 тенісисток за кількістю очок WTA

Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українку внесли у статусний рейтинг

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила в десятку тенісисток з найбільшим загальною кількістю очок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) з 2010 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Серед 20 найуспішніших чинних тенісисток за останні десятиліття українка розташувалася на восьмому рядку з активом у 26 164 очок.

Перша десятка виглядає наступним чином:

Серена Вільямс - 66 308

Петра Квітова - 46 385

Сімона Халеп - 44 590

Анжелік Кербер - 41 090

Вікторія Азаренко - 39 235

Кароліна Плішкова - 30 207

Саманта Стосур - 27 461

Еліна Світоліна - 26 164

Гарбінє Мугуруса - 26 056

Вінус Вільямс 24 641

У топ-20 також потрапили Сара Еррані (11), Світлана Кузнєцова (12), Карла Суарес Наварро (13), Анастасія Павлюченкова (14), Слоан Стівенс (15), Медісон Кіс (16), Юлія Гергес (17), Кікі Бертенс (18), Андреа Петкович (19), Ешлі Барті (20).

На рахунку Світоліной 14 титулів WTA і один півфінал на турнірах "Великого шолома", її особистий рекорд у світовій класифікації - 3 місце.

Нагадаємо, тенісний сезон через пандемію коронавірусу припинений як мінімум до початку літа. Паралельно заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.