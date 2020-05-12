ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна потрапила в топ-10 тенісисток за кількістю очок WTA

Новини » Спорт     12.05.2020 - 17:13
Світоліна потрапила в топ-10 тенісисток за кількістю очок WTA
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українку внесли у статусний рейтинг

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила в десятку тенісисток з найбільшим загальною кількістю очок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) з 2010 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Серед 20 найуспішніших чинних тенісисток за останні десятиліття українка розташувалася на восьмому рядку з активом у 26 164 очок.

Перша десятка виглядає наступним чином:

Серена Вільямс - 66 308
Петра Квітова - 46 385
Сімона Халеп - 44 590
Анжелік Кербер - 41 090
Вікторія Азаренко - 39 235
Кароліна Плішкова - 30 207
Саманта Стосур - 27 461
Еліна Світоліна - 26 164
Гарбінє Мугуруса - 26 056
Вінус Вільямс 24 641

У топ-20 також потрапили Сара Еррані (11), Світлана Кузнєцова (12), Карла Суарес Наварро (13), Анастасія Павлюченкова (14), Слоан Стівенс (15), Медісон Кіс (16), Юлія Гергес (17), Кікі Бертенс (18), Андреа Петкович (19), Ешлі Барті (20).

На рахунку Світоліной 14 титулів WTA і один півфінал на турнірах "Великого шолома", її особистий рекорд у світовій класифікації - 3 місце.

Нагадаємо, тенісний сезон через пандемію коронавірусу припинений як мінімум до початку літа. Паралельно заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.

Теги Новини України рейтингТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся