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NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну: названы новые сроки

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Вашингтон, Среда 19 апреля 2023 22:45
NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну: названы новые сроки Фото: NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора NASA Билла Нельсона в ходе заседания комитета Сената по ассигнованиям.

"Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущена через год (после Artemis 2 - ред.), это может произойти в конце 2025 года, может состояться в 2026 году", - сказал Нельсон.

Он уточнил, что в этот период планируется отправить экипаж на окололунную орбиту, где он состыкуется с посадочным аппаратом SpaceX. После этого двое членов экипажа из четырех сойдут на поверхность и проведут на ней шестидневную миссию.

Стоит заметить, что до этого NASA рассчитывало запустить миссию Artemis 3 в 2025 году.

Напомним, ранее стало известно, что NASA запланировало миссию Artemis 2 на 2024 год и уже назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие.

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