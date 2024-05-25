Воплотил мечту Леонардо Да Винчи: гениальный изобретатель Игорь Сикорский и его цитаты

Игорь Сикорский - гениальный украинский изобретатель, который в свое время был вынужден покинуть Украину. Он изобретатель вертолета и нескольких моделей самолетов. Был также пилотом и установил рекорд скорости полета. Его называют "киевлянин, который поднял человечество в небо" и его именем назван Альма-матер – Киевский политехнический институт.

Что известно об Игоре Сикорском и какие афоризмы гениального изобретателя стали известны по всему миру, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такой Игорь Сикорский

Изобретатель Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве. Вырос на Ярославском Валу. Отец - профессор кафедры неврологии и психиатрии медицинского факультета Киевского университета, мать - Мария Стефановна Темрюк-Черкасова. Крестные родители - князь Петр Николаевич и Великая Княгиня Александра Петровна.

Окончил Морской кадетский корпус (1903–1906 гг.) в Петербурге и Киевский политехнический институт (1907–1911). Во время учебы в институте спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. Идею вертолета ему навеяли рисунки Леонардо Да Винчи.

Первый вертолет Сикорского не смог взлететь на воздух из-за недостаточной мощности двигателя. Неудача была и при второй попытке. В 1910 году Сикорский начал создавать первый аэроплан. Биплан назвали БИС 1, который впоследствии был перестроен в самолет БИС 2, на котором Сикорский совершил удачный полет.

В 1911 году на своем самолете С-5 сдал экзамен на звание пилота. Установил 4 всероссийских рекорда. В 1911 году установил на самолете собственной конструкции мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч.

С 1912 по 1918 - главный конструктор авиационного отдела Российско-Балтийского вагонного завода, конструировал целую серию новых самолетов. Под его руководством был построен первый в мире четырехмоторный самолет С-21 "Гранд" и четырехмоторный серийный бомбардировщик С-22 "Илья Муромец".

Самолет "Витязь" (wikimedia.org)

В 1918 году эмигрировал во Францию, а впоследствии - в США. Причина - угроза быть репрессированным большевиками. Несколько лет не было работы, давал уроки пилотирования, читал лекции. В 1923 – основал авиационную фирму и стал владельцем конструкторско-строительной фирмы Sikorsky Aircraft, где к 1939 году построил 15 самолетов.

Получить стартовый капитал помог случай и давний восторг Игоря Сикорского… академической музыкой. На последние "зеленые" весной 1923 года он приобрел билет на концерт гениального композитора и пианиста Сергея Рахманинова (1873-1943), такого же советского изгнанника, как он сам.

По окончании концерта авиаконструктор попал за кулисы и хотел просто поблагодарить маэстро за прекрасный вечер. Конечно, Рахманинов слышал о гении неба, и предложил гостю попить чаю. За теплым разговором Игорь Сикорский оговорился о материальных затруднениях. В ответ Рахманинов достал из кармана весь гонорар - 5000 долларов - и отдал собеседнику. На развитие бизнеса.

Более того, для раскрутки молодой фирмы знаменитый музыкант согласился на время стать ее вице-президентом.

Игорь Сикорский (фото: wikimedia.org)

С 1925 по 1940 год разработал серию чрезвычайно успешных самолетов, принесших США престиж и рекорды. С 1939 года перешел на строительство вертолетов одновинтовой схемы. С 1943 года его фирма стала ведущим производителем вертолетной техники за рубежом, а его вертолеты марки S были приняты на вооружение Вооруженными силами США.

С приобретения лицензий на производство машин Сикорского началось развитие вертолетостроения в Великобритании и Франции. На вертолетах изобретателя был впервые совершен перелет через Атлантику.

Умер великий изобретатель 26 октября 1972 года в Истоне.

Изобретение Сикорского С-1 (фото: wikimedia.org)

Цитаты Игоря Сикорского

"Мой род происходит из села на Киевщине, где мой дед и прадед были священниками, и есть чисто украинского происхождения. Однако мы считаем себя русскими по причине, что это была часть России и украинский народ был интегрированной частью России так, как Техас или Луизиана является интегрированной частью Соединенных Штатов"

"А теперь, достопочтенные граждане, - о моем духовном лице. Перед вами инженер, нравственные качества которого не уступают физическим. Я ничего и никого не боюсь и обладаю сильной волей, которая еще ни разу не подчинилась воле другого. Если я поставлю себе какую-либо цель, даже общие усилия всей Америки, всего мира не помешают ее достичь. Если меня пленит какая-то идея, я требую, чтобі все ее разделяли, и терпеть не могу, когда мне перечат"

"Мне всегда было интересно летать. Я мечтал об этом еще маленьким мальчиком. Хотя в те времена управляемый полет человека считался совершенно невозможным"

Самолет С-42 (фото: wikimedia.org)

"На протяжении 1910-го и 1911-го годов я интенсивно шагал по интересному и романтичному пути пионеров авиации, которые строили аппараты, не зная, как их строить, а затем залезли в кабины, чтобы попытаться взлететь на том аппарате, не зная, как летать"

"Я уверен, что, согласно Божьему замыслу, сила жизни и правды в тысячи раз больше, чем сила зла. Я считаю, что необъятность, организованность и красота неба-вселенной, которую мы видим, - это лишь тусклые блики великолепия и гармонии, господствующих во всепобеждающей, вечной вселенной высшего порядка"

"В каком бы виде зло не пришло к нам в нашей жизни, оно отступает перед величием, могуществом и блеском материальной и духовной Вселенной. Все наши достижения кажутся недостижимыми по сравнению с вечной ценностью человека - Божьего детища, которому судьбой предусмотрено победить над ложью, болью и смертью. Никто и никогда не отнимет у нас этого значения жизни, и это - самое главное"