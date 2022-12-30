Самые сильные и важные даты в 2023 году: эти дни принесут вам удачу

В 2023 году будет много дат, которые наделены сильной энергией и принесут удачу. На эти дни можно запланировать важное событие, бракосочетание или встречу. Такая дата станет вашей путеводной звездой к счастью.

Какие даты в 2023 году будут самыми сильными и важными - читайте в материале Styler.

Дни силы стоит сохранить в блокноте или в телефоне, чтобы выбирать дату для важного события правильно. Такие даты принесут вам удачу и успех.

Зеркальные даты

В 2023 году зеркальных дат будет больше, чем в 2022. И таких дат будет всего 17. Это:

01.01.2023; 02.02.2023; 23.02.2023 - самая сильная дата; 03.03.2023; 23.03.2023; 20.03.2023; 23.03.2023; 04.04.2023; 05.05.2023; 06.06.2023; 07.07.2023; 08.08.2023; 09.09.2023; 10.10.2023; 23.10.2023; 11.11.2023; 12.12.2023.

Обратите внимание, что каждая зеркальная дата уникальна по-своему и имеет значение количество одинаковых цифр и сами цифры.

Дни равноденствия и солнцестояния

20 марта - день весеннего равноденствия. Этот день будет очень сильным, гармоничным и позитивным. Энергетика будет наполнена телом, любовью и спокойствием.

Осеннее равноденствие наступит 23 сентября. Этот день подойдет для прощения и очищения своего пространства от всего лишнего.

День летнего солнцестояния - 21 июня. Этот день астрологи и биоэнергетики называют самым лучшим днем лета и года в целом. В этот день могут происходить настоящие чудеса.

День зимнего солнцестояния - 21 декабря. День будет благоприятным и подойдет для новых начинаний, активной работы и роста оптимизма. Энергетически этот день станет самым светлым, благодаря аспекту Венеры и Урана.

Влияние планет

Самые удачные дни в соответствии с планетами это те, когда они выходят из своего ретроградного движения.

Меркурий - 18 января, 15 мая, 15 сентября. Удачные дни для поездок и романтического общения

Венера - 4 сентября. День для спорта, укрепления здоровья и отношений в семье.

Марс - 12 января. День, когда люди смогут снова обрести силы и почувствуют прилив позитивной энергии, уверенность в себе.

Юпитер - 31 декабря. Важный день для избавления от негативных воспоминаний.

Сатурн - 4 ноября. Позволит избавиться от всего, что отравляет нашу жизнь.

Уран - 22 января. Интуиция снова станет сильной, возможны озарения.

Нептун - 6 декабря. Можно менять приоритеты, цели и избавляться от ненужного.

Плутон - 11 октября. Ожидается позитивное внутренне изменение у многих людей.

Дни перехода планет в позитивные знаки Зодиака

Меркурий: 11 февраля, 11 июня, 11 июля, 28 июля, 5 октября, 10 ноября, 1 декабря

Венера: 27 января, 16 марта, 7 мая, 8 ноября

Марс: 20 мая, 12 октября, 24 ноября

Сатурн: 7 марта