Первый оффер в IT - самый важный. Правила успешного онлайн-собеседования для подростков и новичков

Получить первый оффер в IT-сфере бывает непросто, особенно если вы подросток или свитчер (меняете профессию). Поскольку большинство собеседований среди айтишников проходят в онлайн-формате, к общению с рекрутером или потенциальным работодателем лучше всего подготовиться заранее.

При подготовке материала были использованы следующие источники: GOITeens, Happy Monday, Профсоюз работников образования и науки Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как подросткам и новичкам в IT-сфере подготовиться к собеседованию и получить первый оффер.

Проанализировать вакансию и компанию

Первым этапом подготовки к собеседованию должен стать анализ вакансии и компании, которая ищет нового сотрудника.

Исходя из требований к кандидату, описанным в вакансии, следует проверить все свои знания и квалификации - действительно ли эта должность вам "по зубам".

Информация о компании (продукте, команде) позволит вам лучше понять цели и задачи, которые предстанут перед новым работником, а также сориентироваться в собственных перспективах.

Командная работа всегда важна (иллюстративное фото: pixabay.com)

Реально оценить свои возможности

В рамках собеседования потенциального работодателя можно поразить:

личными качествами, поведением, умением общаться и взаимодействовать (soft skills)

конкретными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в выбранной должности (hard skills)

Даже если практики у вас не хватает, это еще не конец света. Реальная оценка собственных возможностей (любого предыдущего опыта) и знаний поможет собраться с силами и "презентовать" себя с лучшей стороны.

Подготовить самопрезентацию

Самопрезентация кандидата является важной частью любого собеседования, поэтому при подготовке к интервью с рекрутером или HR-специалистом новичкам советуют продумать:

как лучше всего продемонстрировать знания, умения и навыки, необходимые для выбранной должности (желательно - на конкретных примерах)

как объяснить, почему именно вы можете стать незаменимой и полезной частью команды

как показать свою готовность к дальнейшему развитию и обучению

Здесь стоит упомянуть о своих сильных и слабых сторонах (основываясь на реальных победах и провалах), специализированном образовании (если таковое есть), просмотреть и вспомнить, что вы писали в своем резюме, а также проанализировать, почему вы выбрали именно эту сферу работы или IT -профессию (если вы пришли в IT из другой сферы).

Будьте собой и все получится (иллюстративное фото: pixabay.com)

Продумать вопросы

Иногда подросткам и новичкам трудно сориентироваться в структуре компании (команды) или других нюансах относительно потенциальной работы (проекта). Поэтому важно заранее продумать вопросы, которые бы вам хотелось задать рекрутеру или HR-менеджеру.

В глазах интервьюера это будет свидетельствовать о серьезном отношении к работе и обязанностям, а также о готовности к диалогу.

Повторить теорию и "практику"

Собеседование - не лотерея. Успешный поиск работы напрямую зависит от приложенных сил и имеющихся знаний.

Для того чтобы быть максимально готовым к интервью и лишний раз не нервничать, новичкам советуют:

заранее повторить всю теоретическую базу знаний

почитать на специализированных порталах (DOU, dev.ua и т.д.), какие вопросы могут задавать кандидатам на выбранную вами вакансию и продумать ответы на них

продумать, какие практические задания могут быть в пределах собеседования (все зависит от должности, на которую вы претендуете)

попрактиковаться в решении таких заданий

Верьте в свои силы и знания (иллюстративное фото: pixabay.com)

Уточнить формат общения

Иногда компании не уточняют, в каком формате будет проходить онлайн-собеседование, а также какие каналы (программы, платформы) для этого будут использоваться.

Кроме того, не все и не всегда отправляют приглашения со ссылкой на видеозвонок заранее.

Чтобы избежать неожиданностей, подросткам и новичкам советуют проявить инициативу - спросить у рекрутера (или другого контактного лица) как именно будет проходить собеседование и какие инструменты вам для этого понадобятся.

Это позволит понять, что вас ожидает, и подготовиться заранее (скачать необходимое приложение или программу, подготовить гаджеты и т.п.).

Проверить технику и составить план "Б"

В рамках подготовки к собеседованию обязательно нужно:

проверить наличие стабильного доступа к интернету

протестировать функциональность инструмента (программы), благодаря которому будет проходить онлайн-встреча

проверить адекватность работы компьютера (ноутбука) и его операционной системы

проверить, работает ли камера, наушники (гарнитура) и другие необходимые аксессуары

Если во время интервью может потребоваться показ собственного экрана, следует проверить, работает ли эта функция (или научиться это делать, если раньше вы этого не практиковали).

Кроме того, следует продумать план "Б" на случай блекаута или проблем со связью (подготовить альтернативное зарядное устройство, точку доступа к мобильному интернету и т.п.).

Все необходимое должно быть под рукой (иллюстративное фото: pixabay.com)

Подготовить "рабочее место"

Успешное онлайн-собеседование требует отдельного "рабочего места" для всех участников.

Речь идет о том, что нужно подготовить удобное, тихое и хорошо освещенное место (чтобы собеседники хорошо слышали и видели друг друга, а также не отвлекались на посторонние шумы или яркие "картинки" на заднем фоне).

Если во время собеседования в помещении кроме вас будет еще кто-то, обязательно предупредите этого человека (людей) о необходимости:

сохранять тишину

не отвлекать вас от процесса

не "светиться" перед камерой

Позаботиться о внешнем виде

Готовность к собеседованию придаст вам уверенность и порадует интервьюера. Речь идет не только о моральном состоянии, но и о внешнем виде.

Для онлайн-беседы стоит выбрать комфортный и сдержанный наряд без крайностей (халатов или костюмов троек). Можно выбрать что-нибудь в стиле кежуал в нейтральных или пастельных тонах.

До начала встречи следует взглянуть на себя в зеркало и при необходимости освежить лицо, поправить прическу или макияж (лучше обойтись без "вечерних" вариантов).

Картинка должна быть привлекательной, но без перебора (иллюстративное фото: pixabay.com)

Приходить заблаговременно

Приходить на любое интервью стоит немного раньше назначенного времени.

Если встреча с рекрутером запланирована в онлайн-формате, присоединиться к ней можно за 5 минут до начала.

Однако возле "рабочего места" вы должны быть раньше, чтобы успеть загрузить компьютер (ноутбук) и проверить работу всех необходимых программ и гаджетов.

Успокоить нервы

Этот совет может казаться несколько банальным, но он необходим. Если вы соберетесь с силами и постараетесь не нервничать - комфортнее будет и вам, и интервьюеру.

Собеседование - это диалог, а не допрос или экзамен. Поэтому с первой минуты разговора выдохните и "отпустите" все лишнее.

Рекрутер - такой же человек, как и вы. Он тоже готовится к встрече заранее и тоже может волноваться. Однако когда собеседование началось, все его участники должны сконцентрироваться на комфортном и полезном общении, а не нервах или эмоциях.

Помните, что для получения первого оффера в IT-сфере важны не только технические знания и навыки, но и личные качества человека - желание развиваться, двигаться вперед, проявлять гибкость мышления.

Паника никому никогда не помогает (иллюстративное фото: pixabay.com)

Поддерживать диалог

Собеседование должно быть диалогом, а не скучным монологом одной из сторон. Здесь важно уметь слушать собеседника, вникать в то, что вам говорят, о чем спрашивают, а также адекватно реагировать на это.

Некоторые эксперты подчеркивают, что "слушание" на начальном этапе встречи должно составлять 80%, а "говорение" - 20%.

Распространенной является ситуация, когда нервный кандидат начинает рассказывать о себе, но говорит непрерывно и совершенно не то, что от него ожидали услышать. При этом он может обладать всеми необходимыми для данной позиции компетенциями, однако у интервьюера складывается совершенно иное впечатление.

Отвечать честно

Во время общения в рамках интервью не стоит преувеличивать свои знания или навыки, и тем более откровенно лгать. Надо знать все, о чем вы рассказываете, ведь буквально первая неделя работы покажет реальный уровень ваших умений.

Расскажите о своем практическом (техническом) опыте, какие вы получали задачи во время специализированного обучения и как их решали.

Не беспокойтесь о том, что в резюме - мало (или вовсе нет) предыдущих мест работы. Когда вас приглашают на собеседование, об этом всем известно.

Помните о том, что обучение - то время, когда молодой специалист развивается всесторонне, пробует себя в разных направлениях. Исходя из этого, год качественного обучения может заменить даже несколько лет работы в индустрии.

Если вы не знаете правильного ответа на какой-либо вопрос, не молчите - озвучивайте свои предположения, чтобы потенциальный работодатель понял ход ваших мыслей.

В то же время не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, ведь это свидетельствует о вашем интересе и желании искать пути к пониманию.

По ту сторону экрана - такой же человек, как и вы (иллюстративное фото: pixabay.com)

Соблюдайте принцип KISS

Во время собеседования специалисты советуют придерживаться принципа KISS (Keep It Simple, Stupid).

Речь идет о том, что ответы и выполнение задач должны быть максимально простыми и понятными всем (чтобы не казалось, что вы пытаетесь "заговорить зубы" или "лить воду").

Будьте готовы к сверхусилиям

Во время собеседования рекрутер (или потенциальный работодатель) должен увидеть:

вашу готовность ко всем вызовам, которые могут возникнуть на новой должности

ваше желание учиться новому и получать знания при любых обстоятельствах

вашу уверенность в себе и потенциал

В то же время в рамках разговора не стоит "зарываться" с собеседником. Технические дискуссии на профессиональном уровне допустимы, но чрезмерная неуступчивость может показаться неготовностью кандидата работать в команде.