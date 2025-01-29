Первое Новолуние этого года. Что нужно делать 29 января и какие дела в "черном списке"

В среду, 29 января, наступает первое Новолуние 2025 года. Кроме этого, новые сутки подарят сразу две "Печатки счастья".

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на эту среду и рассказала, что принесет это Новолуние.

Прогноз астропогоды на среду

"29 января в 14:36 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. Следите за мыслями: сформированные мысленные формы должны быть исключительно позитивными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - рассказала Соловьева.

"Особенно благоприятным для этого будет первый час первых суток, то есть с 14:36 до 15:36 по Киеву. Поскольку по восточному календарю в это время наступает Новый год, планировать свои активности можно не только на грядущие 30 дней, но и на 12 месяцев", - добавила она.

Кроме этого, 29 января Луна будет в Водолее в соединении с Солнцем. Это, как пояснила астролог, одно из самых тяжелых положений для дневного светила, поэтому для получения запланированного нужно будет приложить максимальные усилия, настойчиво и добросовестно преодолевая препятствия.

"Оба светила будут в лучших из всех существующих аспектах с Юпитером (планетой "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного), формируя таким образом две "Печатки счастья". Благодаря этому все задуманное будет иметь мощный импульс для реализации", - отметила эксперт.

В фокусе окажется все, что касается друзей, единомышленников, социальных проектов, высоких авиа, космических и цифровых технологий, ноу-хау, Интернета, реформ, свободы и независимости.

Поскольку Новолуние состоится во время ретроградного Марса, добавила астролог, лучше уделить время планированию ситуаций, которые уже происходили в вашей жизни, а не начинать новые процессы. Также в этот день не стоит тратить много денег, принимать важные решения и начинать что-то новое.

Также Соловьева рассказала, что 29 января - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Поэтому возможны обман или мошенничество. А для усиления энергетики планеты стоит зажигать свечи и пользоваться продуктами или средствами с пчелиным воском.