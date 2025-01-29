Перший Молодик цього року. Що треба робити 29 січня та які справи у "чорному списку"

У середу, 29 січня, настає перший Молодик 2025 року. Окрім цього, нова доба подарує одразу дві "Печатки щастя".

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на цю середу й розповіла, що принесе цей Молодик.

Прогноз астропогоди на середу

"29 січня о 14:36 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. Слідкуйте за думками: сформовані уявні форми повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - розповіла Соловйова.

"Особливо сприятливою для цього буде перша година першої доби, тобто з 14:36 до 15:36 за Києвом. Оскільки за східним календарем у цей час настає Новий рік, планувати свої активності можна не лише на прийдешні 30 днів, а й на 12 місяців", - додала вона.

Окрім цього, 29 січня Місяць буде у Водолії у поєднанні з Сонцем. Це, як пояснила астролог, одне з найважчих положень для денного світила, тому для отримання запланованого потрібно буде докласти максимальних зусиль, наполегливо та сумлінно долаючи перешкоди.

"Обидва світила будуть у найкращих з усіх існуючих аспектах з Юпітером (планетою "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного), формуючи таким чином дві "Печатки щастя". Завдяки цьому все задумане буде мати потужний імпульс для реалізації", - зазначила експерт.

В фокусі опиниться все, що стосується друзів, однодумців, соціальних проектів, високих авіа, космічних і цифрових технологій, ноу-хау, Інтернету, реформ, свободи та незалежності.

Оскільки Молодик відбудеться під час ретроградного Марсу, додала астролог, краще приділити час плануванню ситуацій, які вже відбувались у вашому житті, а не починати нові процеси. Також цього дня не варто витрачати багато грошей, ухвалювати важливі рішення та починати щось нове.

Також Соловйова розповіла, що 29 січня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Тому можливі обман чи шахрайство. А для підсилення енергетики планети варто запалювати свічки та користуватися продуктами чи засобами з бджолиним воском.