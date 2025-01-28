Китайский Новый год 2025: как встречать Деревянную Змею, чтобы от вас не убежало счастье
Уже очень скоро наступит Китайский Новый год, а потому время узнать, как правильно встречать Деревянную Змею и что нужно делать в ближайшие дни. Оказалось, есть несколько важных моментов.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что именно надо делать, чтобы Деревянная Змея принесла счастье.
"29 января 2025 года начнется год Деревянной Змеи - мудрой, стратегической и утонченной энергии. Это событие даст старт периоду внутренних трансформаций для каждого человека, наступит время глубоких размышлений и новых возможностей для тех, кто готов к развитию и самосовершенствованию", - рассказала астролог.
Змея, как отметила Лагуз, в китайской астрологии символизирует интеллект, интуицию, красоту и утонченность. Она руководствуется благоразумием, поэтому в 2025 году важно действовать продуманно, не спешить, построить стратегию собственного развития и идти по своему плану.
А дерево символизирует рост, гармонию и развитие. Вместе с мудростью Змеи создает идеальные условия для творчества, обучения и работы над внутренним балансом.
"Успех в 2025 году придет к тем, кто умеет планировать наперед и принимать взвешенные решения. Это время для тщательного анализа ситуаций и избегания импульсивности. Медитации, обучение и саморазвитие принесут не только удовольствие, но и большие достижения для многих людей. Также, Год Змеи подходит для долгосрочных инвестиций и проектов. Главное - тщательно проверять все детали и избегать рисковых сделок", - пояснила Лагуз.
В отношениях Змея учит честности и доверию. Это год для построения крепких связей и разрешения старых конфликтов.
Как правильно начать год Деревянной Змеи
- займитесь очищением пространства, избавьтесь от старых вещей и создайте вокруг себя чистую атмосферу
- принесите в дом украшения или другие вещи зеленого и коричневого цветов (они символизируют стихию дерева и гармонию)
- если хотите привлечь удачу - поставьте свежие цветы или приобретите растения в горшках
- приготовьте блюда для празднования - овощи, рыбу, лапшу, фрукты (особенно цитрусовые).
Кроме этого, начать год Деревянной Змеи можно с особых ритуалов. Напишите свои цели и желания на год и спрячьте их в деревянной шкатулке. Или же зажгите свечи для очищения пространства и активизации положительной энергии.
Напомним, ранее астролог дала гороскоп на год Деревянной Змеи для всех знаков Зодиака.
Кроме этого, недавно стало известно, что период Меркурия подарит новую жизнь 5 знакам Зодиака.