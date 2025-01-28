Что год Деревянной Змеи принесет каждому знаку Зодиака. Эксклюзивные советы от астролога

Китайский Новый год, который начнется уже очень скоро, готовит новые события для представителей всех знаков всех знаков Зодиака. И существуют определенные ритуалы и советы, которые помогут призвать счастье.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно делать каждому знаку Зодиака, чтобы встретить Китайский Новый год как можно лучше.

Овен

В год Змеи Овнам важно научиться терпению. Вы привыкли действовать быстро, но теперь придется больше планировать. Ваша смелость и решительность помогут вам добиться успеха, но только если вы будете осторожны.

Совет: избегайте импульсивных решений, особенно в финансах. Учитесь слушать других.

Ритуал: зажгите зеленую свечу в первый день года, думая о реализации своих целей.

Телец

Для Тельцов этот год обещает стабильность и рост. Ваши усилия в 2025 году будут вознаграждены, но важно оставаться открытыми к новым возможностям. Благоприятное время для карьерного роста и финансовых достижений.

Совет: инвестируйте в долговременные проекты и не бойтесь перемен.

Ритуал: держите дома растение (например, денежное дерево) для привлечения удачи.

Близнецы

Для Близнецов год Деревянной Змеи станет временем самопознания. Вы найдете ответы на вопросы, которые давно вас беспокоят. Это также благоприятный период для обучения и совершенствования навыков.

Совет: сосредоточьтесь на одном деле, чтобы избежать хаоса.

Ритуал: в ночь Китайского Нового года запишите желание на бумаге и храните его в зеленом конверте.

Рак

В 2025 году Ракам стоит прислушаться к своей интуиции. Это год, когда внутренний голос приведет вас к правильным решениям. Вы сможете укрепить отношения и достичь эмоциональной гармонии.

Совет: не бойтесь отпускать старое, чтобы освободить место для нового.

Ритуал: поставьте дома емкость с водой и зелеными листьями в день Новолуния - это символ гармонии. Пусть стоит до 5 лунных суток, затем вылейте воду под дерево.

Лев

Год Змеи принесет Львам потребность пересмотреть свои приоритеты. Это время для работы над собой и развития лидерских качеств. Вы получите возможность проявить свои таланты, но важно оставаться человеком и не идти на поводу у своего эго.

Совет: избегайте конфликтов и прислушивайтесь к советам близких людей.

Ритуал: носите украшение с нефритом для привлечения удачи.

Дева

Для Дев это год роста в карьере и финансах. Ваша природная склонность к анализу поможет вам избежать ошибок и добиться успеха. Вы также сможете укрепить личные отношения.

Совет: доверяйте своей интуиции и не медлите с принятием решений.

Ритуал: разместите на рабочем месте зеленый кварц - он активизирует творческую энергию.

Весы

В год Змеи Весам придется искать баланс между работой и личной жизнью. Это время, когда нужно больше внимания уделять семье и близким. Вы также получите возможность разрешить старые конфликты.

Совет: научитесь ставить границы и беречь свое эмоциональное состояние.

Ритуал: в первый день Китайского Нового года украсьте дом красными лентами для привлечения гармонии в свой дом.

Скорпион

Скорпионы в 2025 году почувствуют себя в своей стихии. Это год перемен и глубоких трансформаций. Ваши интуиция и харизма помогут достичь значительных успехов, если вы будете доверять себе.

Совет: не бойтесь рисковать, но действуйте осторожно.

Ритуал: держите дома фигурку змеи для защиты и мудрости.

Стрелец

Для Стрельцов год Змеи станет временем обучения и расширения горизонтов. Вы получите новые возможности, если останетесь открытыми к переменам и готовыми к приключениям.

Совет: слушайте советы опытных людей и действуйте постепенно.

Ритуал: зажгите свечу с ароматом сандала для активации энергии и вдохновения.

Козерог

Козерогов ожидает год стабильности и роста. Ваши усилия принесут результат, особенно в работе и финансах. Это время для построения долгосрочных планов.

Совет: избегайте переутомления и находите время для отдыха.

Ритуал: носите деревянное украшение на теле для внутренней гармонии и баланса.

Водолей

В 2025 году Водолеи получат возможность проявить свои креативные способности. Это год для новых начинаний, но важно оставаться организованными и последовательными в своих действиях.

Совет: доверяйте интуиции, но всегда проверяйте факты.

Ритуал: украсьте дом зелеными свечами - они активизируют вашу творческую энергию.

Рыбы

Рыбы почувствуют глубокую гармонию и внутреннюю трансформацию. Это год, когда вы сможете найти ответы на важные вопросы и достичь душевного спокойствия и состояния полного счастья.

Совет: уделяйте больше внимания своему здоровью и эмоциональному состоянию.

Ритуал: создайте дома небольшой алтарь с символами стихии воды (статуэтка водопада или небольшой фонтан).