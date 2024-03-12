Первый миллионер в этом году. Пенсионер из Львовской области сорвал безумный джекпот

Что известно о победителе

"Поздравляем 432-го миллионера "Лото-Забава". Победителем стал 75-летний Владимир из Червонограда. Наш новый миллионер принимает участие в "Лото-Забава" из первых тиражей, но джекпот в 1 000 000 гривен - его первый большой выигрыш", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за лотерейный билет Владимир заплатил всего 30 гривен. Раньше его самый большой выигрыш составил 4000 гривен, но он всегда мечтал сорвать джекпот и никогда не терял надежды, что его мечта сбудется.

"Интересно, что Владимир сначала не понял, что стал лотерейным миллионером. Он подумал, что выиграл 47 500 гривен. Когда его дочь позвонила по телефону на Горячую линию оператора государственных лотерей "М.С.Л.", чтобы убедиться в выигрыше и узнать, как его получить, она получила потрясающую новость - выигрыш ее отца составил 1 000 000 гривен", - говорят в "Лото-Забава".

Что победитель сделает с выигрышем

По словам Владимира, он спокойно воспринял новость о своем выигрыше и решил разделить свой миллион с 10 детьми и 12 внуками, еще и правнукам планирует сделать подарки. При этом добавляет, что его родственники относились скептически к лотерее.

Владимир стал первым миллионером "Лото-Забава" в 2024 году и 432-м за всю историю проведения лотереи.

Добавим, что во время этого розыгрыша четыре участника лотереи из Ровенской, Тернопольской, Кировоградской и Киевской области выиграли по 47 500 гривен и еще 30 участников со всей Украины выиграли по 5000 гривен в рамках Весенней акции "Весна в сердце, деньги в руках".