На Волыни женщина сорвала джекпот в лотерее: сумма просто впечатляет
В городе Владимир-Волынской женщина выиграла огромную сумму в лотерее. Счастливица узнала о своем джекпоте сразу на кассе супермаркета.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какую сумму женщина выиграла в лотерее и от чего может зависеть выигрыш.
При написании использовались следующие источники: сайт государственные лотереи "М. С. Л." и Путеводитель в мире финансов.
Какую сумму выиграла женщина
Как отметили представители лотереи, выигрышный билет продали 1 марта в магазине Владимир-Волынского.
Женщина заплатила за него всего 20 гривен, а выиграла 500 000 гривен. Она сразу связалась с представителями оператора государственных лотерей и начала процедуру оформления выигрыша.
Известно, что это первый большой лотерейный приз. 11 августа 2021 года лучанин Василий Литвин выиграл 1 000 000 гривен в мгновенной лотерее, а в начале 2023 Иван Бузна из Торчина выиграл 500 000 гривен.
Ранее мы сообщали, что женщина выиграла миллион долларов, когда учила подругу играть в лотерею.
Также мы писали, что в Украине выиграли самый большой джекпот национальной лотереи.