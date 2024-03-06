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На Волыни женщина сорвала джекпот в лотерее: сумма просто впечатляет

Среда 06 марта 2024 13:08
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На Волыни женщина сорвала джекпот в лотерее: сумма просто впечатляет На Волыни женщина выиграла огромную сумму в лотерее (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Владимир-Волынской женщина выиграла огромную сумму в лотерее. Счастливица узнала о своем джекпоте сразу на кассе супермаркета.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какую сумму женщина выиграла в лотерее и от чего может зависеть выигрыш.

При написании использовались следующие источники: сайт государственные лотереи "М. С. Л." и Путеводитель в мире финансов.

Какую сумму выиграла женщина

Как отметили представители лотереи, выигрышный билет продали 1 марта в магазине Владимир-Волынского.

Женщина заплатила за него всего 20 гривен, а выиграла 500 000 гривен. Она сразу связалась с представителями оператора государственных лотерей и начала процедуру оформления выигрыша.

Известно, что это первый большой лотерейный приз. 11 августа 2021 года лучанин Василий Литвин выиграл 1 000 000 гривен в мгновенной лотерее, а в начале 2023 Иван Бузна из Торчина выиграл 500 000 гривен.

Ранее мы сообщали, что женщина выиграла миллион долларов, когда учила подругу играть в лотерею.

Также мы писали, что в Украине выиграли самый большой джекпот национальной лотереи.

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Волынская область выигрыш
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