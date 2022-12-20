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В работе метро в Киеве произошел сбой: что об этом известно

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Киев, Вторник 20 декабря 2022 08:18
В работе метро в Киеве произошел сбой: что об этом известно Фото: в работе метро в Киеве произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня утром в киевском метрополитене в работе метро произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, на входе в подземку было размещено объявление, что по техническим причинам движение поездов приостановлено.

Тем временем на официальной странице КП "Киевский метрополитен" пассажиры массово начали сообщать о сбоях в работе движения поездов.

В работе метро в Киеве произошел сбой: что об этом известно

Впоследствии в КГГА объяснили, что из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. "Академгородок" к ст. "Арсенальная".

"Движение по наземному участку приостановлено, соответственно станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная" временно закрываются на вход", - предупредили в мэрии.

В то же время движение синей и зеленой линиями метрополитена возобновлено. В настоящее время энергетики работают над решением вопроса.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве снова открывают две центральные станции метро.

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