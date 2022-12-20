Задержки до часа и больше. Кольцевая электрика идет сегодня не по графику

Фото: электричка Kyiv City Express идет не по графику 20 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кольцевая электричка из-за отсутствия достаточного напряжения задерживается и двигается не по графику во вторник, 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.