Первое поселение для человечества. В будущем на Луне появится железная дорога: для чего она нужна

Что известно о будущем проекте

Детали контракта остаются конфиденциальными, однако в нем описаны задачи, перед которыми стоит подрядчик.

Компания Northrop Grumman должна разработать концепцию железнодорожной сети, определить используемые интерфейсы и ресурсы, а также составить список прогнозируемых затрат, технологических и логистических рисков. Кроме того, предстоит создать прототипы для оценки различных концепций.

Также Northrop Grumman должна исследовать возможность построения такой сети с использованием только роботов и обеспечить возможность обслуживания и ремонта инфраструктуры.

Хотя реализация подобного проекта в ближайшем будущем пока нереалистична, в DARPA уверены, что когда появится необходимость в транспортной инфраструктуре для будущих лунных баз, отрасль должна будет готова к этому вызову.

Перспективы баз на Луне

Использование железнодорожного транспорта на Луне представляется перспективным. Это позволит автоматизировать логистические процессы, снизить риски для людей при переезде между лунными базами и перемещении грузов.

Сейчас две группы стран активно работают над созданием своих баз в районе Южного полюса Луны. Одна группа участвует в лунной программе США Artemis, а другую возглавляет Китай.