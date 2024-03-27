Перше поселення для людства. У майбутньому на Місяці з'явиться залізниця: для чого вона потрібна

Що відомо про майбутній проект

Деталі контракту залишаються конфіденційними, однак у ньому описані завдання, перед якими стоїть підрядник.

Компанія Northrop Grumman має розробити концепцію залізничної мережі, визначити інтерфейси та ресурси, що використовуються, а також скласти список прогнозованих витрат, технологічних та логістичних ризиків. Крім того, необхідно створити прототипи для оцінки різних концепцій.

Також Northrop Grumman має дослідити можливість побудови такої мережі з використанням тільки роботів та забезпечити можливість обслуговування та ремонту інфраструктури.

Хоча реалізація подібного проекту в найближчому майбутньому поки що нереалістична, у DARPA впевнені, що коли з'явиться потреба у транспортній інфраструктурі для майбутніх місячних баз, галузь повинна буде готова до цього виклику.

Перспективи баз на Місяці

Використання залізничного транспорту на Місяці є перспективним. Це дозволить автоматизувати логістичні процеси, знизити ризики для людей під час переїзду між місячними базами та переміщення вантажів.

Наразі дві групи країн активно працюють над створенням своїх баз у районі Південного полюса Місяця. Одна група бере участь у місячній програмі США Artemis, а іншу очолює Китай.