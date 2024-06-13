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На первый взгляд как ангина. Врач назвал болезнь с необратимыми осложнениями

Четверг 13 июня 2024 09:52
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На первый взгляд как ангина. Врач назвал болезнь с необратимыми осложнениями Фото: Врач назвал опасную болезнь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Дифтерия - это бактериальная инфекция верхних дыхательных путей. Чаще она проявляется в виде пленочных наслоений на миндалинах и задней стенке глотки, болью в горле, увеличением подчелюстных лимфоузлов и отеком тканей шеи.

Какие необратимые осложнения вызывает эта болезнь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Что нужно знать о дифтерии

На первый взгляд все выглядит как обычная ангина. К сожалению, с дифтерией не все так просто. Дифтерийная бактерия выделяет токсин, химическое соединение, вызывающее часто необратимые осложнения.

Какие осложнения от дифтерии

Миокардит (воспаление сердечной мышцы). Часто перенесенный миокардит вызывает миокардитический кардиосклероз, необратимое состояние, которое может сопровождаться аритмией и сердечной недостаточностью.

Поражение периферических нервов, что может привести к затруднению глотания, остановке дыхания, параличу или нейропатии (нарушение чувствительности).

Необратимое поражение почек, что чревато в будущем развитием почечной недостаточности.

Лечение дифтерии

Для лечения дифтерии, кроме антибиотика, используют антитоксин (специальная сыворотка из лошадиной крови). Но от губительного воздействия токсина можно защититься заранее. Существует бесплатная вакцинация от дифтерии, которую нужно делать детям в 2, 4, 6, 18 месяцах жизни, в 6 и 16 лет; для взрослых - каждые 10 лет (26, 36 и т.д.).

Вакцину нужно делать повторно потому, что она создает антитоксический иммунитет - защиту от токсина, который слабеет со временем. Поэтому его нужно восстанавливать в вышеупомянутом возрасте.

Напомним, что врач рассказал, почему он избегает пластиковых бутылок с водой, и почему вы тоже должны это делать.

Читайте также, что произойдет с организмом, если каждый день есть много клубники.

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