На перщий погляд як ангіна. Лікар назвав хворобу з незворотніми ускладненнями

Дифтерія - це бактеріальна інфекція верхніх дихальних шляхів. Найчастіше вона проявляється у вигляді плівкових нашарувань на мигдаликах та задній стінці глотки, болем в горлі, збільшенням підщелепних лімфовузлів та набряком тканин шиї.

Які незворотні ускладнення викликає ця хвороба, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Що треба знати про дифтерію

На перший погляд, все виглядає як звичайна ангіна. На жаль, з дифтерією не все так просто. Дифтерійна бактерія виділяє токсин, хімічну сполуку, яка спричиняє часто незворотні ускладнення.

Які ускладнення від дифтерії

Міокардит (запалення серцевого м'яза). Часто перенесений міокардит спричиняє міокардитичний кардіосклероз, незворотній стан, який може супроводжуватися аритмією та серцевою недостатністю.

Ураження периферичних нервів, що може призвести до утруднення ковтання, зупинки дихання, паралічу чи нейропатії (порушення чутливості).

Незворотнє ураження нирок, що загрожує в майбутньому розвитком ниркової недостатності.

Лікування дифтерії

Для лікування дифтерії, окрім антибіотика, використовують антитоксин (спеціальна сироватка з конячої крові). Але від згубного впливу токсину можна захиститися заздалегідь. Існує безкоштовна вакцинація від дифтерії, яку треба робити дітям на 2, 4, 6, 18 місяцях життя, в 6 та 16 років; для дорослих - кожні 10 років (26, 36 і т.д.).

Вакцину треба робити повторно тому що вона створює антитоксичний імунітет - захист від токсину, який слабне з часом. Тому його треба поновлювати у вищезгаданому віці.