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Что произойдет с организмом, если каждый день есть много клубники

Вторник 11 июня 2024 18:33
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Что произойдет с организмом, если каждый день есть много клубники Что произойдет с организмом, если каждый день есть клубнику (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Оксана Шатрова

На полках магазинов уже появилась свежая клубника и все активно ее пробуют. Она содержит много полезных витаминов и если каждый день ее есть, то может значительно улучшиться здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.

Что будет, если каждый день есть клубнику

По словам эксперта, если 14 дней подряд есть клубнику на десерт, вот как изменится организм:

  • уменьшатся проявления менопаузы
  • высокое содержание элаговой кислоты (легкий природный фитоэстроген) - при здоровом микробиоме превращается в уролитин А (будет действовать как антиоксидант)
  • обеспечится полноценное кровообращение и улучшится состояние сосудов (если проблемы с холестеринами)
  • уменьшит негативное влияние ультрафиолета на кожу
  • через содержание физетина поддержатся функции мозга

Кому нельзя есть клубнику

Нутрициолог рассказала, что клубнику можно есть не всем. Все потому, что она может оказывать очень негативное влияние на состояние здоровья и вызывать аллергические реакции и другие симптомы.

При всей пользе есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:

  • люди, страдающие диабетом, раздражение кишечника, колит. Клубника может значительно ухудшить ваше состояние
  • если у вас есть диарея или боли в желудке - из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику
  • пациенты с почечным литиазом (камни в почках) или почечной недостаточностью. В клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках
  • аллергия - салицилаты, присутствующие в клубнике, могут вызвать крапивницу. У людей с аллергией на клубнику употребление ягод вызывает зуд, сыпь, отек, тошноту, рвоту и другие симптомы

Как правильно употреблять клубнику

Лучше всего употреблять клубнику свежей, чтобы сохранить все ее полезные свойства. Ее можно есть просто так, добавлять в салаты, десерты, смузи, йогурты.

Сушеная клубника - это концентрированный источник витаминов и минералов. Ее можно добавлять в чай, мюсли, гранолы.

Клубника может принести много пользы для вашего здоровья. Однако важно помнить о противопоказаниях и употреблять клубнику с осторожностью.

Добавим, чем ярче клубника, тем больше в ней витаминов, например, в насыщенных красных ягодах много витамина С. Если цвет ягоды темный, то в ней содержится много антоциана пигмента - он борется со старением организма и имеет противовоспалительный эффект.

Аромат хорошей ягоды ощущается на расстоянии - у натуральной клубники стойкий и приятный запах.

Раньше мы сообщали, чем подкормить клубнику, чтобы получить большой урожай.

Также врач называл заболевание, которое можно подцепить от немытой клубники.

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Организм Ягоды Нутрициолог
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