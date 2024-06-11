Что произойдет с организмом, если каждый день есть много клубники
На полках магазинов уже появилась свежая клубника и все активно ее пробуют. Она содержит много полезных витаминов и если каждый день ее есть, то может значительно улучшиться здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.
Что будет, если каждый день есть клубнику
По словам эксперта, если 14 дней подряд есть клубнику на десерт, вот как изменится организм:
- уменьшатся проявления менопаузы
- высокое содержание элаговой кислоты (легкий природный фитоэстроген) - при здоровом микробиоме превращается в уролитин А (будет действовать как антиоксидант)
- обеспечится полноценное кровообращение и улучшится состояние сосудов (если проблемы с холестеринами)
- уменьшит негативное влияние ультрафиолета на кожу
- через содержание физетина поддержатся функции мозга
Кому нельзя есть клубнику
Нутрициолог рассказала, что клубнику можно есть не всем. Все потому, что она может оказывать очень негативное влияние на состояние здоровья и вызывать аллергические реакции и другие симптомы.
При всей пользе есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:
- люди, страдающие диабетом, раздражение кишечника, колит. Клубника может значительно ухудшить ваше состояние
- если у вас есть диарея или боли в желудке - из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику
- пациенты с почечным литиазом (камни в почках) или почечной недостаточностью. В клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках
- аллергия - салицилаты, присутствующие в клубнике, могут вызвать крапивницу. У людей с аллергией на клубнику употребление ягод вызывает зуд, сыпь, отек, тошноту, рвоту и другие симптомы
Как правильно употреблять клубнику
Лучше всего употреблять клубнику свежей, чтобы сохранить все ее полезные свойства. Ее можно есть просто так, добавлять в салаты, десерты, смузи, йогурты.
Сушеная клубника - это концентрированный источник витаминов и минералов. Ее можно добавлять в чай, мюсли, гранолы.
Клубника может принести много пользы для вашего здоровья. Однако важно помнить о противопоказаниях и употреблять клубнику с осторожностью.
Добавим, чем ярче клубника, тем больше в ней витаминов, например, в насыщенных красных ягодах много витамина С. Если цвет ягоды темный, то в ней содержится много антоциана пигмента - он борется со старением организма и имеет противовоспалительный эффект.
Аромат хорошей ягоды ощущается на расстоянии - у натуральной клубники стойкий и приятный запах.
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