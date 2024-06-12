Врач рассказал, почему он избегает пластиковых бутылок с водой, и почему вы тоже должны это делать

Врач из Калифорнии, окончивший Гарвардский университет, стал известен в сети после того, как рассказал, что он избегает пластиковых бутылок с водой - и почему вы тоже должны это делать.

Почему не нужно покупать воду в пластиковых бутылках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Whatsthejam.

Почему врач избегает пластиковых бутылок с водой

Гастроэнтеролог Саурабх Сети делится своим опытом и знаниями со своими 349 000 подписчиками в соцсети.

В недавнем ролике, опубликованном на TikTok, набравшем 402 000 просмотров и более 4 000 лайков, 42-летний медик раскрывает причины, почему он избегает пластиковых бутылок с водой.

"Прекратите использовать пластиковые бутылки с водой", - подчеркивает гастроэнтеролог.

Доктор Сети объясняет, что недавнее исследование, опубликованное в Proceedings of National Academy of Sciences, выявило, что один литр воды из пластиковой бутылки с водой может содержать примерно 240 тысяч частиц нанопластика.

"Эти мелкие частицы могут проникать в человеческие клетки, кровоток и основные органы. Есть обеспокоенность тем, что эти пластиковые частицы могут разрушать эндокринную систему", - отметил эксперт.

Доктор Сети советует избегать воды в пластиковых бутылках (фото: whatsthejam.com)

Чем опасны частицы нанопластика

Это означает, что могут возникнуть такие осложнения как гормональный дисбаланс и другие проблемы со здоровьем, особенно во время жары.

"Тепло приведет к еще большему выбросу микропластика в вашу бутылку с водой", - утверждает врач.

Он рекомендует использовать другие материалы для хранения воды, к примеру, нержавеющую сталь.